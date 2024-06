Un maschietto in arrivo per la coppia vip che fra qualche mese inizierà un nuovo capitolo: dalla vita a due a quella in tre. Come raccontato anche su queste colonne, meno di un mese fa è arrivato l’annuncio della gravidanza da parte di entrambi sui rispettivi profili. Gravidanza arrivata dopo la bruttissima notizia che li colpì più di un anno fa: era gennaio 2023 quando scoprirono durante una visita medica che il cuore del piccolo non batteva più.

“Sinceramente non so da dove iniziare… Sono stati dei mesi emozionanti ma dall’altro lato ricchi di preoccupazione per noi, soprattutto dopo l’ultima esperienza che abbiamo avuto. Non potete capire come è stato difficile tenermela stretta, ovviamente avrei voluto dirvi tutto subito, anche perché con il mio lavoro qui, spesso è stato difficile ‘nasconderlo’ ed ultimamente quasi impossibile”, le parole di lei.

Fiocco azzurro in arrivo: la coppia vip aspetta un maschietto

La nostra famiglia diventa più grande e noi ancora non abbiamo realizzato. E mo che facciamo?????”, ‘aveva poi concluso l’influencer Giorgia Crivello, ora al settimo cielo con il marito, il cestista Stefano Laudoni. La loro storia d’amore è cominciata nel 2019 e nel 2022 sono diventati marito e moglie. E ora, 5 anni dopo l’inizio della loro favola, sono pronti ad accogliere un bebè.

E sarà un maschietto come scoperto al gender reveal party organizzato con parenti e amici. Nelle sue storie Instagram, Giorgia Crivello ha raccontato che in cuor suo sentiva che sarebbe stato un maschio. “Io mi sento mamma di un maschio”, aveva detto. Nei video ha poi parlato della probabile somiglianza del bambino e ha detto: “Avete già cominciato a dirmi “Chissà se sarà un mini Laudoni o un mini Heath Ledger (l’attore, ndr)… Secondo me, un mini Crivello”.

“Appena ho saputo che sarebbe stato un maschietto non vedevo l’ora di dirvelo! Credo che un po’ tutti abbiamo delle preferenze, se fosse stata femmina sarei stata comunque al settimo cielo, ma come sapete desideravo un maschio e quindi è stato proprio “wow””, ha concluso l’influencer che è stata poi sommersa da messaggi di auguri sotto il post.