Il cantante e la figlia della famosa showgirl presto genitori. Dopo tre anni d’amore sembra proprio che la famiglia sia destinata ad allargarsi. Secondo il gossip aspettano un maschietto. Che ci fosse magia tra loro era stato il cantante a dirlo spiegando che dal momento del loro incontro non aveva più desiderato alcuna donna accanto. “Non ho voglia di altre persone. Non ho voglia di cose nuove. Parlami, portami altrove. Tra stelle accese e spiagge vuote. Avanti, parlami e portami altrove”.

“Tra i miei testi e la tua voce. Basta che sia altrove”, si legge nel testo della canzone del cantautore. Che in questa stagione aveva già annunciato di volersi fermare. “Credo sia giusto nel 2025 fermarsi, non suoneremo. Però sto lavorando al nuovo disco. Non so se lo faccio uscire prima del tour o dopo il tour. Io ho la fortuna di avere una mia etichetta discografica”.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo presto genitori





“Quindi faccio come mi pare e quindi sto ragionando se farlo uscire prima o dopo ma vi lascerò nuova musica che vi farà compagnia in quest’anno in cui non ci vedremo” ha dichiarato ai suoi fan su Instagram lo scorso marzo. La decisione potrebbe essere stata presa a seguito della tenera scoperta della gravidanza. Nessuna conferma, però, è arrivata dai diretti interessati.

Di chi parliamo? Della coppia formata da Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo. A rilanciare il gossip è stato l’investigatore social Alessandro Rosica aggiungendo che, la futura nonna Heather Parisi avrebbe già giurato di non volere neanche vedere il bimbo a causa della “faida” in corso tra famiglie. Scopriamo tutti i dettagli. “Notizia certissima. Il cantante Ultimo e Jacqueline aspettano un bimbo” ha scritto Rosica.

“La mamma di lei (Heather Parisi, n.d.r.) non vuole vedere il bimbo. Dispiace per queste faide tra famiglie. Il bimbo sarà un bel maschietto” scrive il giornalista. Che il loro rapporto fosse ai minimi termini si capiva anche da un’intervista di Jacqueline. “Non vedo mia madre da 10 anni. Mi sono sentita mancata di rispetto e mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita”.