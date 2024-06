Matteo Maffucci degli Zero Assoluto si è sposato con la figlia vip della televisione. La cerimonia si è svolta sabato 8 giugno alla presenza di amici e parenti, tra musica e divertimento. Una romantica cerimonia all’aperto alla presenza di numerosi parenti e amici, come mostrano le immagini condivise sui social dai presenti. E ovviamente c’era anche il padre della sposa, noto conduttore e autore della televisione italiana.

I due sono una coppia ormai da diversi anni. Nel 2021 era arrivata la romantica proposta di nozze durante un viaggio a Parigi, il cantante degli Zero Assoluto aveva chiesto alla compagna di diventare sua moglie e domenica 9 giugno i due sono convolati a nozze.

Matteo Maffucci degli Zero Assoluto si è sposato

Con Semplicemente e Svegliarsi la mattina gli Zero Assoluto (Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi) hanno scalato tutte le classifiche unendo cantautorato, pop e rap, parlando ai ragazzi in maniera molto semplice, raccontando storie di vita quotidiana in cui tanti ragazzi si sono immedesimati.

Il cantante degli Zero Assoluto è convolato a nozze con Bendetta Balestri, figlia di Marco Balestri e fondatrice dell’agenzia One Shot, che ad oggi segue numerosi content creator e personaggi dello spettacolo come Mattia Stanga, Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto.

Tra i presenti alla cerimonia e al ricevimento anche alcuni personaggi celebri come la conduttrice Paola Di Benedetto e la tiktoker Elisa Maino e appunto diversi content creator seguiti dall’agenzia della coppia.

Dopo la cerimonia in chiesa, durante il ricevimento, la sposa ha deciso di dedicare al marito una canzone: “Matteo è terrorizzato da questa serata. E nell’elenco di cose che non vuole che io faccia al nostro matrimonio ci sono io che gli dedico una canzone”, ha detto Benedetta Balestri prima di cimentarsi nella sua performance dedicata al marito.

Nonostante la sua importante attività come manager per One Shot, Maffucci non ha abbandonato la sua carriera come cantante e durante pandemia aveva pubblicato diversi video in cui cantava (ovviamente a distanza) i successo degli Zero Assoluto insieme a Thomas, cosa che poi aveva convinto i due a riunirsi in un concerto.