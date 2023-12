Simona Ventura commenta le dichiarazioni di Ilary Blasi. Si fa ancora un gran parlare della fine della storia della popolare conduttrice con Francesco Totti. La loro separazione ha colpito molto l’opionione pubblica non solo per i tanti anni che la coppia ha trascorso insieme, ma anche per i modi in cui la rottura si è consumata. Non sono mancati attacchi, frecciate e polemiche tra i due come il “Rolex gate”, senza dimenticare le reciproche accuse di tradimenti.

E se in un primo momento Ilary Blasi ha preferito mantenere un profilo basso, mentre uscivano le dichiarazioni di Francesco Totti, successivamente la situazione si è ribaltata. La conduttrice si è tolta tutti i sassolini e sassoloni dalle scarpe e nel documentario “Unica” non sono mancate rivelazioni pesanti sull’ex. Proprio in queste ore Simona Ventura ha espresso il suo parere su quanto ascoltato. Tra parentesi la conduttrice si separò da Stefano Bettarini proprio a causa di ripetuti tradimenti…

Simona Ventura su Ilary Blasi: “Non avrei fatto come lei…”

Simona Ventura, parlando di Ilary Blasi, ci ha tenuto a mettere i puntini sulle i, segnando la distanza dal suo rapporto con Giovanni Terzi col quale presto si sposerà. In un’intervista a Repubblica ha spiegato: “Giovanni è un uomo risolto, non è mai in competizione con me. È l’amore della vita: ho 58 anni, lui ne compirà 60 a giugno. La nostra non è una casa, è una comune. Lui ha due figli, Lodovico e Giulio; io tre: Niccolò, Giacomo e Caterina. Da noi nessuno resta indietro”.

“I ragazzi – prosegue Simona Ventura – sono grandi e si vogliono bene, abbiamo superato le difficoltà. I miei figli all’inizio erano protettivi con me, è normale. La nostra famiglia è la nostra forza”. Poi la conduttrice aggiunge: “Siamo due persone che hanno amato, sono state amate, hanno vissuto le proprie vite e si sono incontrate. Ho il massimo rispetto per i miei ex, oddio non per tutti (ride). Giovanni idem. Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei mai potuto mai fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli”.

Proprio su quanto rivelato nel documentario e la reazione dei figli Ilary Blasi a Verissimo ha dichiarato: “I nostri figli hanno visto il documentario, gliel’ho detto due giorni prima e li ho lasciati liberi di scegliere. ‘Se lo volete guardare sapete dove trovarlo, prendetevi il vostro tempo’. Di fatto loro quella storia la conoscevano, non si tratta di schierarsi, non si sceglie tra mamma e papà. L’importante è che abbiano la situazione chiara, ovviamente hanno vissuto tutto il terremoto, fa parte di un divorzio”.

