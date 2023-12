Flavia Vento è tornata a parlare di una questione che da ormai mesi e mesi sta tenendo banco: il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il tema è tornato alla ribalta grazie alla pubblicazione di Unica, il docufilm di Netflix in cui la conduttrice Mediset ripercorre la sua storia con l’ormai ex marito e parla apertamente di come è arrivata la crisi e del tradimento con Noemi Bocchi.

Ilary Blasi durante l’intervista si è aperta totalmente sulla sua vita e senza alcuna estrazione ha messo che non si sarebbe mai aspettata la fine del suo matrimonio, dal quale sono nati tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Dopo la pubblicazione del docifilm, Ilary Blasi si è concessa anche in un’intervista esclusiva rilasciata all’amica e collega Silvia Toffanin. A Verissismo, Ilary Blasi è torna sulla frase che c’è nel film e che aveva pronunciato proprio a Verissimo il 20 marzo 2022, nel pieno della tempesta mediatica che aveva appena travolto lei e Francesco Totti per difenderlo.

Flavia Vento: “Presto la verità su me e Totti”

“Sono venuta qui davanti a tutti e ho dato delle mer** alla stampa e ai giornalisti. Ho difeso quella che io pensavo fosse la verità ma, evidentemente, i giornali ne avevano un’altra di verità, che poi era quella giusta, ma io non lo sapevo”, ha confessato la conduttrice. “Ho reagito così perché avevo una versione diversa dalla loro. Chiedo scusa alla stampa. Ho creduto a mio marito, come ho sempre fatto. Quando ho scoperto la verità ho preso un’altra direzione”, ha detto ancora. Una svolta arrivata dopo aver scoperto della storia del marito con Noemi Bocchi. In passato Ilary Blasi è stata al centro del gossip per alcune presunte (?) scappatelle del marito, in particolare quella con Flavia Vento.

La showgirl è infatti stata per anni al centro delle chiacchiere su una presunta scappatella con l’allora capitano della Roma. E, per questo motivo, proprio Flavia Vento, oggi, ha parlato. “A breve, visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti”, ha scritto su Twiitter scantenfo la curiosità del web. Tempo fa l’ex concorrente del Grande Fratello aveva parlato della sua storia con Francesco Totti e aveva rilasciato una intervista in cui accusava l’ex calciatore.

A breve visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti pic.twitter.com/GMPxBMqyKb — Flavia vento (@Flaviaventosole) December 5, 2023

“Dico al massimo che un giorno qualcuno mi dovrà delle scuse. Per il resto mi appello alla Convenzione di Ginevra”, aveva detto durante l’intervista la Vento, che quasi vent’anni fa – al settimanale Gente – rilasciò dichiarazioni di fuoco contro Francesco Totti, dicendosi delusa per essere stata “scaricata” dopo una notte insieme a lui. Il fattaccio era avvenuto a poche settimane di distanza dalle nozze tra Francesco Totti e Ilary Blasi, con quest’ultima incinta del primo figlio. Flavia Vento confermerà la sua versione dei fatti rivelando altri dettagli scottanti? Ora non resta che aspettare il nuovo annuncio sui social.