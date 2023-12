Ilary Blasi, adesso è Noemi Bocchi a rispondere. “Unica” è il titolo del docufilm su Netflix che ha decisamente riscosso un grande successo tra il pubblico italiano che ha avuto modo di apprendere per bocca dell’ex moglie di Francesco Totti, alcuni dettagli sulla relazione ormai giunta al definitivo capolinea. La rottura della coppia è stata chiacchieratissima fin da subito e che il docufilm sollevasse ulteriori polveroni c’era da aspettarselo: dopo le rivelazioni di Ilary, l’attuale compagna dell’ex capitano giallorosso ha deciso di rompere il silenzio.

La risposta di Noemi Bocchi a Ilary Blasi. C’era da aspettarselo? Con ogni probabilità, dopo le rivelazioni di Ilary Blasi erano in molti ad attendere che qualcuno parlasse. E a farlo è stata proprio l’attuale compagna di Francesco Totti. Ma prima di rivelare per filo e per segno cosa ha detto Noemi, procediamo con ordine e capiamo bene cosa è successo.

La risposta di Noemi Bocchi a Ilary Blasi dopo quelle affermazioni nel corso del docufilm “Unica”

Stando a quanto affermato dalla conduttrice, Francesco Totti avrebbe intrapreso la relazione con la Bocchi proprio durante il periodo del matrimonio. Insomma, la questione sembra essere rimasta aperta e con ogni probabilità sarà questo il tema scottante che verrà affrontato anche nel corso dell’ospitata di Ilary Blasi nel salotto televisivo di Verissimo.

Noemi Bocchi ha sempre mantenuto un atteggiamento molto discreto, restando spesso in un silenzio che probabilmente adesso ha deciso di rompere alla luce delle ultime rivelazioni di Ilary. La risposta di Noemi è arrivata puntuale, recando con sè un messaggio piuttosto chiaro che definisce la sua posizione in merito alla questione ‘spinosa’: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”, sono state le parole di Noemi Bocchi a Ilary Blasi.

Insomma, una posizione che segue le orme di quanto affermato anche dallo stesso Francesco Totti quando a proposito dell’ex moglie ha detto: “Faccia e dica quello che vuole”. Non per questo però il mondo del gossip non continuerà ad andare in cerca della verità, soprattutto alla luce dell’ennesima ‘bomba’ di Fabrizio Corona: “La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti”.