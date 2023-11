Da quando è uscito ‘Unica’, tutta Italia è tornata a parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti. Anche Fabrizio Corona, che è tornato ‘a bomba’ sulla conduttrice dopo le rivelazioni sui tradimenti e in generale la fine del suo matrimonio. Sul suo profilo Instagram e quello di Dilinger News, l’ex re dei paparazzi che si scontrò con Ilary anche in un collegamento al GF Vip, l’accusa di non dire tutta la verità nel docu-film sulla sua vita appena uscito su Netflix.

“Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora ma l’ha sempre tradita, sempre – dice Fabrizio Corona in un video – Ilary, a poco a poco, si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti, a cui deve tutto. Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere”. Poi apre il discorso tradimento: “La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti”.

Fabrizio Corona: “Il nome del primo amante di Ilary Blasi”

Su ‘Unica’ Ilary Blasi racconta di aver preso un caffè con un ragazzo insieme alla sua amica Alessia Solidani. E spiega che Francesco Totti l’ha scoperto leggendo le conversazioni del suo cellulare e che da quel momento in poi si è sentita molto in colpa nonostante fosse stato solo un caffè. Per Corona però “il caffè non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo”.

Quindi la promessa di fare i nomi dei presunti amanti di Ilary Blasi. Inizia con il primo, è quello di un ex ballerino professionista di Amici che già mesi fa aveva smentito la voce. Sarebbe Alessio La Padula. “Ilary Blasi durante le riprese del programma Star in the star avrebbe avuto un flirt con il cantante e ballerino Alessio la Padula proveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi”, dice Corona.

“La notizia era stata data già da Fabrizio Corona nel 2022, ma il ballerino aveva smentito attraverso una storia Instagram. Peccato che la sua smentita è identica a quella di Totti con Noemi”. Inoltre, stando a quanto si legge sul sito Dillinger News, ci sarebbe un audio e persino la “confessione” del ballerino che lo avrebbe detto direttamente a lui in palestra. Ma al momento nessuna prova concreta. E nemmeno una replica da parte dei diretti interessati.