Ilary Blasi parla per la prima volta del suo rapporto con Silvia Toffanin. Di recente l’ex moglie del capitano giallorosso ha lasciato emergere alcune verità sulla crisi con Francesco Totti nel corso del documentario di successo dal titolo “Unica”, fruibile su Netflix. Stando a quanto emerso, Ilary avrebbe accettato di prendere un caffè a Milano a casa di un misterioso uomo. Un epidosio per nulla gradito a Totti: “Dopo una cena tra amici, Francesco chiama da parte me e Alessia e ci chiede conto di questo ragazzo”. Ma nella vita della conduttrice esiste un valore grande, ed è quello dell’amicizia.

Ilary Blasi rompe il silenzio sul rapporto di amicizia con Silvia Toffanin. L’amicizia tra donne è importante e significativa e Ilary Blasi questo lo sa molto bene. Tra le due conduttrice tutto questo accade da ben oltre 20 anni: Silvia e Ilary sono sempre rimaste unite e complici. La riflessione sulla loro amicizia è stata dettata da un’espressione usata da un fan che ha detto: “Sogno di avere un’amicizia come quella tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin”.

Ilary Blasi rompe il silenzio sul rapporto di amicizia con Silvia Toffanin: è la prima volta che ne parla

Una frase, dunque, che ha dato modo a Ilary di specificare qualcosa in più sul rapporto che la lega alla cara amica di sempre, conosciuta all’epoca della trasmissione Passaparola. “Ci conosciamo davvero da tanti anni, insomma. Da quando ho iniziato a fare televisione. È bello, un’amicizia che dura così nel tempo nel lavoro”, ha dunque risposto con fierezza Ilary Blasi. Insomma, il lancio del docu-film ha permesso a Ilary di parlare di se stessa in modo esclusivo.

E tra i commenti positivi ai contenuti lanciati su IG in merito a “Unica”, anche le frecciatine al veleno di alcuni utenti: “La trovo di un’arroganza terrificante”, commento a cui Ilary Blasi ha risposto: “Ci può stare e non si può piacere a tutti. Cambia canale”. E ancora: “Non saprà nemmeno dove sarà la lavatrice in casa”, immediata la replica di Ilary: “Io so fare anche altro, ma qui non lo posso dire”.

Ma per continuare a cavalcare la cresta delle buone notizie, nelle ultime ore si è appreso che Ilay è diventata zia. “E all’improvviso arrivi tu. Non vedo l’ora di conoscerlo”, ha scritto la conduttrice, accompagnando la didascalia con la figura di un aereo per far capire che non vede l’ora di conoscere il nipotino. Stando a quanto si ipotizza, dunque, la sorella di Ilary e neo-mamma, Melory, era incinta già durante le registrazioni di “Unica”, girato nell’estate di quest’anno. Ma il periodo della dolce attesa ha preferito viverlo lontano dal clamore mediatico.