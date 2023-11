Ilary Blasi e Francesco Totti, fuori un’altra verità dopo la rottura di coppia. Tanti, tantissimi anni trascorsi insieme, il sogno delle nozze realizzato, tre splendidi figli: la fine della relazione tra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice continua a fare parlare nonostante siano trascorsi diversi mesi da quando i due hanno deciso di prendere strade diverse. E adesso, un’altra verità viene allo scoperto dopo la rottura tra i due venuta alla luce dopo la messa in onda del documentaro “Unica” su Netflix.

La verità di Ilary Blasi dopo la rottura da Francesco Totti, cosa è successo tra di loro. Nel corso del documentario “Unica” è venuta a galla un’altra notizia sulla separazione. Tanti i dettagli che continuano a emergere sulla causa del divorzio, oltre a quello più scottante sul presunto tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi.

Leggi anche: “Non potevo accettarlo”. Ilary Blasi, l’ultimatum di Totti dietro la decisione di rompere





La verità di Ilary Blasi dopo la rottura da Francesco Totti, cosa è successo tra di loro: il caffè con un uomo misterioso

Stando a quanto affermato dalla conduttrice, Francesco Totti avrebbe intrapreso la relazione con la Bocchi proprio durante il periodo del matrimonio. Poi un’altra verità della conduttrice in merito a uno dei motivi che avrebbero poi condotto alla crisi. Stando a quanto emerso, Ilary avrebbe accettato di prendere un caffè a Milano a casa di un misterioso uomo.

Ma la conduttrice non sarebbe andata da sola, bensì in compagnia dell’amica e hairstylist Alessia Solidani, sua hairstylist. Insomma, alla luce di questo, Francesco Totti sarebbe andato su tutte le furie. La conduttrice nel corso del docufilm ha affermato che avrebbe accettato il caffè a casa dell’uomo misterioso “perché era vicino alla stazione Centrale”. E ancora: “Ci siamo andate perché ci incuriosiva il personaggio e la vita che conduceva”.

Poi la rivelazione: “Dopo una cena tra amici, Francesco chiama da parte me e Alessia e ci chiede conto di questo ragazzo”. “L’avete mai visto?”, è stata la domanda di Francesco Totti alquanto indispettito. “Noi mentiamo, ma lui sapeva del caffè, così poco dopo abbiamo ammesso la verità”. Ilary Blasi non ha affermato nulla circa l’identità dell’uomo, ma voci di corridoio tirerebbero in ballo Cristiano Iovino. Sulla vicenda Ilary ha ammesso: “Mi sono sentita in colpa per mesi”, ma davanti alla notizia della relazione tra l’ex marito e la Bocchi: “Mi sono tolta un peso enorme, non mi sono sentita più in colpa” . Ilary Blasi ha poi ironizzato: “A saperlo, oltre al caffè avrei fatto altro”.