L’ex moglie di Biagio Antonacci, Marianna Morandi, risponde alle dichiarazioni del cantante. Nei giorni scorsi il popolare cantautore italiano ha rilasciato una bella intervista al Corriere della Sera nella quale ha ripercorso i momenti più emozionanti della sua vita e della sua carriera. “La più grande soddisfazione della mia vita – ha raccontato – è stata quando ho visto mio padre parcheggiare la macchina in un garage vero, nel box sotto casa: mi sono sentito Springsteen“.

Forse non tutti sanno che l’infanzia di Biagio Antonacci non è stata poi così semplice: viveva infatti a Rozzano, periferia di Milano dove tra baby gang, spacciatori e degrado a volte non basta essere svegli per evitare guai: “Avevo un padre che mi terrorizzava, mi metteva ansia solo all’idea di avvicinarmi alle droghe. Avevo 15 anni e c’erano quelli che si facevano le canne, giravano le prime metanfetamine, era pieno di eroinomani, spuntavano i primi casi di Aids. Per l’Aids ho perso due amici. Ad Adriano ho dedicato una canzone, Dove il cielo è più sereno”. Il suo più grande senso di colpa? Riguarda la sua famiglia.

Le parole di Biagio Antonacci e la risposta dell’ex Marianna Morandi

Oggi, martedì 9 maggio, Marianna Morandi, ex di Biagio Antonacci, è stata ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Con lei anche la madre Laura Efrikian che ha ricordato la vita insieme a Gianni Morandi, papà di Marianna. La 54enne ha parlato poi delle sue due gioie, Giovanni e Paolo Antonacci, avuti dalla relazione con Biagio. Così la donna ha avuto modo di rispondere alle dichiarazioni rilasciate recentemente dal cantante.

Al Corsera Biagio Antonacci ha rivelato il suo maggiore senso di colpa: “Quando ho deciso di non vivere più nella stessa casa con la madre dei miei primi due figli (Marianna Morandi, ndr). Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince”. A queste parole la stessa Marianna ha risposto così: “Si, l’ho letto, penso che i sensi di colpa ce l’abbiamo un po’ tutti, soprattutto di fronte alle separazioni e di fronte ai figli. Purtroppo fa parte del percorso. Però, lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere i sensi di colpa, è stato bravo”.

Nonostante tutto, quindi, Biagio Antonacci e Marianna Morandi sono riusciti a mettere da parte la delusione e l’amarezza per la fine del loro rapporto grazie all’amore per i figli. D’altra parte lo stesso cantante ora è legato sentimentalmente alla giornalista Paola Cardinale (con lei ha ha avuto nel 2021 il terzo figlio, Carlo). Su Marianna, invece, allontanatasi dal mondo dello spettacolo, non si sa molto della sua vita privata. Ad eccezione del grande orgoglio per il figlio Paolo Antonacci che è uno dei più affermati autori dell’attuale panorama musicale italiano (ha infatti firmato pezzi come “Tango” di Tanani e “Mon amour” di Annalisa).

