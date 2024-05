“Rinuncio alla vincita”. Con queste parole la concorrente di Affari Tuoi ha sconvolto il pubblico e scatenato un dibattito social senza precedenti. È successo durante la puntata di ieri, 6 maggio, che ha visto due sorelle, Alessandra e Martina, protagoniste. È stata questa una delle ultime puntate di Affari Tuoi a guida Amadeus. Dal prossimo anno, infatti, il conduttore sarà sostituito con molta probabilità da Stefano De Martino. Nei giorni scorsi Tvblog aveva reso noto il retroscena riguardante Stefano De Martino.

“L’ex ballerino di Amici attualmente conduce sulla Rete 2 Stasera tutto è possibile, il varietà più visto della seconda rete della Rai. La televisione pubblica attraverso la sua direzione intrattenimento prime time avrebbe così deciso di affidare la preziosa fascia di Rai1 portata al successo da Amadeus al giovane conduttore campano”. La conferma ufficiale ancora non c’è.





Affari Tuoi, il gesto di Alessandra per la sorella Martina commuove

Intanto gli ascolti volano. Ieri, su Rai1, Affari Tuoi ha conquistato 5.561.000 spettatori pari al 26.3% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia 3.268.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 FBI segna 550.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 461.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.088.000 spettatori (5.3%). Numeri sempre da primato.

Tornando alla puntata di ieri, poco prima di aprire l’ultimo pacco Alessandra ha detto alla sorella che avrebbe rinunciato alla sua parte di vincita (che sarebbe dovuta essere divisa tra i tre fratelli). Rimasti con due pacchi da 500 e 30mila euro, hanno deciso per il cambio all’ultimo istante vincendo la cifra più alta. Tantissimi i commenti arrivati.

Queste due letteralmente: entro spacco esco ciao. Una delle puntate migliori di sempre! #AffariTuoi pic.twitter.com/XTzrjitrZV — Chiara ♒🍵 (@sassysince1993) May 6, 2024

“Colleghiamoci con Davide (l’altro fratello) che si pappa 15mila euro senza neanche guardare la puntata“, ironizza un altro a proposito del fratello. “Top la sorella che rinuncia alla sua parte!”, “Ma sono io che sto invecchiando? Mi commuovo praticamente ogni sera”. Molti festeggiano (“Troppo contenta per le due sister”, “Tre cambi ma sono riuscite a prendere i 30.000 alla fine”), altri sono più velenosi: “No raga ma la sorella grande quella mora è un palo in co, ma stai zitta, ma cosa vuoi non stai giocando tu! No mi sta sui cogi in una maniera allucinante, io il pacco glielo avrei spaccato in testa, altro che cambiarlo”.