Antonella Clerici, prosegue il momento no. È senza dubbio un periodo delicato per la popolare conduttrice solitamente piena di energia e sorrisi per il suo pubblico che la segue ormai da anni. La padrona di casa di “È sempre mezzogiorno” è nota per il suo piglio, la sua verve e i suoi modi autentici che la fanno sentire “una di noi”. Tuttavia in molti hanno notato che da qualche tempo c’è un velo di tristezza nei suoi occhi.

Sui propri profili social Antonella Clerici si mostra sempre sorridente e di buon umore. Pochi giorni fa, ad esempio, ha postato alcuni scatti della vacanza in Portogallo “un paese spesso sottovalutato ma che vi consiglio di visitare se non ci siete mai stati!”. Tuttavia quando compare in tv è difficile nascondere il suo malessere. Ma di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo.

I problemi di salute della figlia Maelle, le parole di Antonella

Già a metà aprile Antonella Clerici aveva rivelato al suo pubblico che la figlia Maelle, avuta da Eddy Martens, è finita all’ospedale. L’adolescente, che oggi ha 15 anni, ha avuto dei problemi all’intestino. Inizialmente sembrava un banale mal di pancia, ma poi i dolori sono aumentati. In seguito la conduttrice aveva ringraziato l’ospedale Gaslini di Genova e sembrava che il peggio fosse passato.

Tuttavia tornata dal viaggio in Portogallo Antonella Clerici è tornata ad essere preoccupata. La conduttrice ha spiegato che la figlia ha ancora dei dolori e sta prendendo l’antibiotico. Nel corso della puntata di oggi, martedì 7 maggio, c’è stato uno scambio di battute con Gian Piero Fava che ha rivelato il suo stato d’animo.

Gian Piero ha accolto Antonella nella cucina di È sempre mezzogiorno con il solito sorriso e con tenerezza l’ha presa un po’ in giro perché l’ha vista mangiare: “Ho visto che ti sei svegliata con una certa fame questa mattina”. Antonella Clerici, dopo un attimo di pausa, ha risposto: “No, sai che c’è un famoso detto che quando le cose vanno male il fisico non deve patire. E quindi siccome non è un bel momento almeno mangiare è una cosa”. Subito dopo la conduttrice ha cambiato discorso e ripreso il suo lavoro, ma che fatica!

