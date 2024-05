Un paio di settimane fa Maelle, la figlia di Antonella Clerici e Eddy Martens è finita all’ospedale per un problema all’intestino. Lo aveva rivelato la stessa conduttrice durante la diretta di lunedì 15 aprile a È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici aveva così spiegato ai suoi telespettatori i problemi di salute che sua figlia aveva dovuto affrontare. La 15enne, che attualmente frequenta il liceo Classico, aveva avuto dolori addominali causati dall’infiammazione dell’intestino tenue.

“Ho fatto un patto con voi, io vi racconto sempre tutto quindi vi devo raccontare che ho avuto un weekend abbastanza friccicarello, a parte le drammatiche notizie che arrivano dal mondo e che naturalmente preoccupano tutti noi. Naturalmente poi c’è stata anche la blind di The Voice Generations. Grazie per l’affetto con cui davvero ci avete seguito in così tanti in questo progetto”, aveva detto Antonella Clerici.

È sempre mezzogiorno, il crollo di Antonella Clerici per la figlia Maelle

“Nel frattempo, ho avuto la mia bambina che non è stata bene”, aveva rivelato in apertura di puntata, spiegando che Maelle, che ha compiuto pochi mesi fa 15 anni, era stata al Gaslini di Genova per alcuni accertamenti. “Anzi, ringrazio il Gaslini, una grande eccellenza italiana per l’empatia che ha nei confronti di tutti i bambini e ragazzi”, aveva aggiunto. Anche nella puntata andata in onda il 2 aprile la conduttrice ha parlato nuovamente della figlia.

Un momento molto toccante a È sempre mezzogiorno, quando all’ingresso dello chef Federico Quaranta i due si sono abbracciati calorosamente. La conduttrice è crollata e dopo il bel gesto dello chef e amico, che ormai fa parte della famiglia del programma di Rai Uno, ha nuovamente aggiornato sulle condizioni della figlia. “Oggi è arrivato poverino e mi ha trovato in una crisi profonda”, ha spiegato la conduttrice Rai al suo affezionato pubblico.

“No, perché questo periodo sono molto stanca, in più ho la mia bambina che oggi non sta bene, le è ritornato questo problema dell’infezione intestinale. Io sono una mamma un po’ apprensiva da questo punto di vista e Federico mi ha proprio visto in un momento di sconforto”, ha detto ancora la conduttrice svelando che la figlia ha avuto ancora problemi di salute. “Sei un essere umano, è la vita, hai degli affetti importanti e quando sai si minano quelli…”, ha detto lo chef incassando l’applauso dello studio e del resto dello staff dello show.