Nell’Isola dei Famosi che cerca di recuperare dopo l’ennesimo tonfo dagli ascolti c’è un’altra naufraga che sta vivendo male il soggiorno, chiamiamolo così, in Honduras. Dopo l’ultima puntata in naufraghi sono stati divisi in due squadre, la squadra rossa: Khady Gueye, Artur Dainese, Matilde Brandi, Edoardo Franco e Rosanna Lodi. La squadra blu composta da Valentina, Joe Bastianich, Aras Senol, Alvina Verecondi Scortecci ed Edoardo Stoppa.

Da una parte dall’altra le difficoltà non mancano e il clima è sempre più teso, con i naufraghi sempre più a confronto ora per il cibo, ora per alcune decisioni che andrebbero prese in gruppo. L’ultimo caso riguarda due naufraghe che non si sono mai prese in pieno: Greta e la campionessa olimpica Valentina Vezzali.





Isola dei Famosi 2024, tensione tra Greta e Valentina Vezzali

Valentina, nel dettaglio, si è lamentata del fatto che il mare si poco pescoso: “Là è molto meglio per pescare rispetto a qua”. Benzina su Greta che ha detto: “Non è il massimo della giornata avere qualcuno che si lamenta, che fa mille domande al secondo “inutili”…E’ inutile che continuiamo a dire che l’esca non c’è, se l’hai detto una volta non è che appare l’esca in un secondo”.

Greta ha quindi chiamato tutti a raccolta: “Sono molto contenta della squadra, solo una cosa: secondo me non dovremmo prendercela…Siamo talmente pochi che per forza dobbiamo fare le cose separate quindi non c’è da rimanerci male. Qualsiasi cosa avete che non va bene comunicatelo, non facciamo musi, non ti isolare”.

E Valentina ha risposto: “Devo dire che la riunione dopo pranzo mi ha piuttosto sorpresa perché ho scoperto che Greta l’ha fatta per me perché pensava che fossi arrabbiata non so per che cosa. Io ero tranquillissima, forse gli altri hanno la coda di paglia, non so. Qua è un mortorio, tutti zitti. E se qualcuno prova a fare qualcosa si deve allontanare perché fa rumore, mi sento un po’ stretta. Matilde mi manca veramente tanto perché io devo fare l’Isola, devo scoprire l’Isola, a non fare niente ci si annoia”. Se ne andrà anche lei?