Amici 23 verso la semifinale. In programma eccezionalmente di domenica, nella prossima puntata del talent di Maria De Filippi il pubblico conoscerà i nomi di chi accederà alla finalissima e quello di chi invece lascerà la scuola a una sola settimana dalla fine. Sono rimasti veramente in pochi ormai e, nemmeno a dirlo, sono tutti ottimi talenti del canto e del ballo. Ma chi la spunterà? Chi sarà il vincitore di questa edizione ? Andiamo con calma, manca ancora lo scoglio della seminale.

Di certo a luglio saranno tutti ospiti di Alfonso Signorini, che ha da poco fatto visita ai ragazzi. Il conduttore del Grande Fratello dirigerà infatti La Bohéme di Giacomo Puccini all’Arena di Verona il prossimo 19 luglio e ha deciso di portare con sé gli allievi rimasti in gara. “Ho pensato a voi perché a teatro vedo pochi giovani”, ha detto loro prima di valutare le esibizioni.

Amici 23 semifinale, “cosa succede a Petit”

“Bohéme è l’opera più giovane di Puccini. Più che una sfida, la vedo come una vostra lettura personale di questa pagina stupenda di musica, bella da cantare e ballare. Procura emozioni e noi viviamo di emozioni. Voglio tutti voi con me il 19 a suonare il gong, vi voglio al mio fianco”. Tornando alla nuova puntata, le tensioni si fanno sentire in casetta.

L’abbiamo visto negli ultimi daytime, con i ragazzi che hanno sfogato tutte le loro ansie in vista di una puntata così importante. Come Petit, che ha “paura di uscire non avendo dato tutto me stesso. Se devo uscire con canzoni che mi rappresentano sto bene… anche se esco”. Ma altro che uscita…

Stando a quanto riporta il sito L’angolo delle notizie, salvo clamorosi colpi di scena Petit (nome d’arte di Salvatore Moccia, ndr) vola dritto alla finalissima. Il suo percorso nella scuola del resto è stato sorprendente e la sua “Mammamì” una hit. Il portale aggiunge che a sorpresa il ballottaggio potrebbe essere tra Holden e Mida: uno dei due uscirà davvero a un passo dalla finale? Se, stando a questa indiscrezione, Petit potrà fare i salti di gioia, saranno ‘lacrime’ per un suo collega.