Dopo anni trascorsi in Francia, Carlotta Mantovan, vedova del conduttore Rai Fabrizio Frizzi, e la figlia Stella, dieci anni, sono tornate a vivere a Roma. Carlotta Mantovan è infatti una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, collega e grande amica del compianto Fabrizio Frizzi e il suo ritorno in televisione ha fatto emozionare il pubblico italiano.

“L’anno scorso ho fatto la ‘ballerina per una notte’, mi sono molto divertita in un ambiente familiare e quindi eccomi qui, sono molto felice”, aveva detto in una intervista. Carlotta Mantovan ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle per ricordare il marito Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Nel 2005, infatti, il conduttore aveva preso parte alla primissima edizione dello show di Milly Carlucci.

“Cosa sa Stella del padre”. Carlotta Mantovan, la toccante confessione su Fabrizio Frizzi e la figlia





Carlotta Mantovan e Teo Mammuccari a passeggio e pranzo insieme

“Fabrizio si era impegnato tantissimo, ma diciamo che non partiva proprio avvantaggiato e non credo assolutamente di essere meglio, anzi” – aveva dichiarato Carlotta Mantovan – “Lo seguivo quando ha fatto la prima edizione di Ballando e mi ricordo anche quando si allenava a casa, mi ricordo che contava i passi e quindi adesso credo che sarò nella stessa situazione. Fabrizio era un grande professionista, ha sempre preso molto sul serio tutto quello che faceva. Si impegnava al massimo, studiava tantissimo, quindi anche nel ballo ha dato il massimo”.

Dopo il ritorno a Ballando con le stelle, Carlotta Mantovan è stata paparazzata a pranzo fuori insieme a uno dei concorrenti. Si tratta di Teo Mammuccari, protagonista di recente di una clamorosa lite nel dietro le quinte dello show con il giornalista Antonio Caprarica. I due sono stati fotografati a passeggio, lei con il braccio intorno a quello del conduttore e immortalati mentre ridono di gusto.

Per i più maliziosi tra i due potrebbe essere nata una bella simpatia, mentre alcuni parlano solo di amicizia. I due, infatti, si conoscono da tempo e a quanto pare non è la prima volta che si siano dati appuntamento per un pranzo insieme. Le foto pubblicate dal settimanale Chi hanno fatto il giro del web e molti si sono soffermati sulle espressioni di gioia della moglie di Fabrizio Frizzi.

Sono passati quasi sei anni dalla scomparsa del famoso conduttore e tanti fan si sono detti felicissimi di vedere il sorriso sul volto di Carlotta Mantovan, segnata dalla terribile perdita del compagno e padre della sua figlia Stella. Chissà se con Teo Mammuccari c’è solo un’amicizia o altro, sarà il tempo a rispondere a questa domanda.