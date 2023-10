“Cosa sa Stella del padre”. Carlotta Mantovan, la toccante confessione su Fabrizio Frizzi e la figlia

Carlotta Mantovan, la confessione sul marito Fabrizio Frizzi e la figlia Stella. Era l’8 settembre scorso quando è arrivata l’ufficialità: la moglie dell’indimenticato conduttore Rai torna come concorrente a Ballando con le Stelle. Dunque Milly Carlucci potrà contare anche sulla giornalista e conduttrice nello staff della nuova edizione dello show di Rai 1 che partirà sabato 21 ottobre. Proprio di recente lei ha spiegato perché ha deciso di rimettersi in gioco e dire sì a Milly.

Nel 2018 un ictus le ha portato via, a soli 60 anni, l’amore della sua vita. Fabrizio Frizzi, amatissimo personaggio tv, era stato colpito qualche mese prima da un’ischemia cerebrale. Dimesso dall’ospedale non si era più ripreso completamente e il nuovo malore è stato fatale. Oggi Carlotta, dopo aver imparato a “convivere con il dolore” ha ammesso: “Per prima cosa vedere che Stellina, mia figlia, è serena. Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Poi ho sentito tanto, tanto affetto da parte delle persone”. In una lunga intervista al Corsera ha ricordato il marito e fatto una confessione.

Leggi anche: “Lo faccio per un motivo”. Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle, la verità: perché ha detto ‘sì’ a Milly Carlucci





Carlotta Mantovan e la confessione su Fabrizio Frizzi e la figlia Stella

Da cinque anni Carlotta Mantovan era assente dalla tv. Ora la scelta di tornare a Ballando con le Stelle: “So che ora l’esposizione sarà diversa, ma non ci ho pensato più di tanto”. Adesso è arrivato il momento di tornare a divertirsi e sentirsi leggera: “Il mio spirito è questo”. Decisiva, come detto, è stata la figlia Stella. È stata proprio lei a darle la forza per prendere questa decisione non semplice.

“Anche lei è serena e per me questa era una condizione indispensabile per rimettermi in gioco. In lei vedo tanto di Fabrizio e penso che anche lui ora sarebbe felice. Con Stella parliamo di suo papà tutti i giorni, le racconto cosa diceva papà, cosa piaceva a papà… Io ero quella seriosa della coppia, lui il creativo… ma devo dire che lei si ricorda tutto”.

Carlotta Mantovan ha poi ricordato altri momenti e aneddoti del passato legati a Fabrizio Frizzi: “A Miss Italia quando non eravamo fidanzati, lui dava un consiglio a tutte per apparire meglio in video. A me aveva detto di sorridere ma in modo discreto. Un altro suo consiglio a cui spesso penso è: se hai un dubbio in diretta su una parola, non la dire”. Adesso che tornerà in tv sarà inevitabile per molti ricordare il sorriso contagioso di Fabrizio e la grande passione che metteva nel suo lavoro. Proprio il grande affetto che Carlotta ha ricevuto da parte del pubblico ha contribuito a spingerla a fare questa scelta: ben fatta!

“Ma cosa diavolo…”. GF, Beatrice Luzzi scoperta così nella Casa: prima scoppia a piangere e poi il pubblico senza parole