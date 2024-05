Come spesso succede a pochi giorni dalla messa in onda della puntata di Amici 23, tutti cercano di capire chi sia il nome dell’eliminato e anche in quest’occasione si è scoperto qualcosa di importante. Infatti, è arrivata una segnalazione molto interessante e ormai il pubblico avrebbe saputo chi non potrà inseguire il sogno di approdare nella semifinale del talent show.

Ad Amici 23, nella terzultima puntata, Maria De Filippi dovrebbe fare proprio il suo nome. Sarebbe l’ultimo eliminato prima che gli altri allievi si sfideranno nel penultimo appuntamento, propedeutico alla qualificazione per l’atto conclusivo del programma di Canale 5. Andiamo a scoprire insieme chi avrebbe avuto la peggio nel ballottaggio.

Leggi anche: “Il solito raccomandato”. Amici 23, pubblico furioso per Holden: cosa è successo al Serale





Amici 23, chi è il nome dell’eliminato: arrivata la segnalazione

A riportare questa succosa notizia su Amici 23, inerente il nome dell’eliminato, sono stati gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza. Infatti, in particolare sul social network X è apparso un commento di un utente che ha definitivamente chiuso il cerchio. E, salvo colpi di scena, dovrebbe essere proprio l’allievo citato ad aver abbandonato per sempre la trasmissione.

Dalle anticipazioni emerse era stato detto che in lizza per l’eliminazione fossero Martina e Mida e ora è stato svelato che quest’ultimo sarebbe stato sconfitto al televoto. Questa la rivelazione di un internauta: “Amedeo, guarda cosa hanno commentato sotto la foto di Amici! Sta il caos tra i fandom!”. Ed è stato postato il messaggio chiarificatore: “Mida è uscito finalmente, era nella hall dell’hotel, di fronte agli studi“.

Per sapere se questa anticipazione sia corretta o meno, occorrerà attendere la puntata di sabato 4 maggio. Maria De Filippi comunicherà in casetta il nome dell’allievo o dell’allieva che dovrà fare le valigie e uscire.