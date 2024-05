“Ora io ti posso…”. Il fuorionda tra Fagnani e Pascale a Belve è uscito. Alla fine Francesca Pascale è uscita persa della giornalista. Il siparietto emerge soltanto adesso, dopo l’intervista andata in onda per l’ultima puntata stagionale del programma di Rai 2. Non sappiamo se Francesca Fagnani tornerà al timone del programma e se lo stesso sarà prodotto dalla Rai o magari da un altro canale. Nessuno sa niente, qualcuno parla anche di prima serata per la Fagnani sul primo, ma di questo c’è veramente poco di confermato. Fatto sta che l’ultima stagione di Belve è stata pazzesca e seguitissima.

>> “Da qualche parte…”. Belve, Francesca Fagnani choc: l’annuncio a fine puntata. La Rai trema

È riuscita a far parlare Fedez, nel momento peggiore della sua vita pubblica, probabilmente. E tra i tanti ospiti vip, durante l’ultima puntata, ha avuto la gioia di avere anche Francesca Pascale, l’ex di Silvio Berlusconi. La donna, com’è noto, dopo la relazione col Cavaliere, ha deciso di fare outing e si è unita alla cantante Paola Turci. Tuttavia, questa storia è stata messa a dura prova dall’ospitata della Pascale nel programma di Francesca Fagnani.





“Ti posso corteggiare?”. Francesca Pascale persa della Fagnani

Proprio così, c’è un fuori onda, divenuto virale soltanto adesso, ad alcuni giorni dalla messa in onda del programma su Rai 2, che sta facendo discutere. La Pascale, durante l’intervista ha fatto sapere con determinazione di avere una forte passione per le donne. L’ex di Berlusconi poi, ha fatto sapere che la “consapevolezza per il suo orientamento sessuale” è stata sviluppata già in adolescenza. Ed è proprio per questo che la Pascale non è stata immune al fascino magnetico di Francesca Fagnani.

NON IRONICAMENTE FRANCESCA PASCALE POTREBBE FAR CADERE QUESTO GOVERNO IN 3 SECONDI pic.twitter.com/Nhw6VmOJTR — spirito sfranto (@SpiritoSfranto) April 30, 2024

È successo tutto in una manciata di secondi, quando le due stavano per posizionarsi al centro dello studio per le solite foto di rito. A questo punto Francesca Pascale ferma la giornalista, la guarda intensamente negli occhi e le chiede: “Quindi adesso ti posso corteggiare?”. Imbarazzata, forse per la prima volta da quando la si conosce, Francesca Fagnani sorride e ammicca, ma non cede.

francesca pascale e paola turci si sono conosciute grazie alla fagnani motivo per cui divorzieranno pure #belve pic.twitter.com/8NmkRVq0YC — Sophia✨ (@Sophia__227) April 30, 2024

Tutta da ridere, visto che solo un attimo dopo la Pascale si ricorda di essersi sposata con Paola Turci. L’ex di Berlusconi allora si guarda la fede al dito e dice: “Ah no cavolo, sono sposata. Non posso”. “Eh, ti potevi ricordare… Ormai”, ribatte ironica la Fagnani. Solo qualche giorno fa, sempre la Turci, ha postato una foto delle due Francesche insieme e ha scritto ironicamente: “Non sono gelosa, ma…”.

Leggi anche: “Che tristezza”. Tiziano Ferro, bufera dopo la rivelazione choc di Mara Maionchi a Belve: il cantante risponde