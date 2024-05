“Da qualche parte…”. Belve, Francesca Fagnani choc: l’annuncio a fine puntata. Nessuno si sarebbe mai aspettato un arrivederci di questo tipo dalla conduttrice Rai. Le giornalista, che nel privato è unita al direttore del Tg La7 Enrico Mentana, ha infatti detto un paio di frasi che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori del programma. Non è stata mai messa in dubbio, almeno finora, la sua stabilità in Rai.

Eppure, dopo questo “presunto addio” in molti stanno cercando di capirci qualcosa. Non sappiamo se nelle alte sfere Rai infatti, in queste ore si stia parlando proprio di una trattativa con Francesca Fagnani o se, d’altro canto, la sua figura sia in discussione per un motivo o per un altro. Eppure quelle parole, dette al termine dell’ultima puntata della stagione 2024 di Belve, danno più domande che risposte. Ma cosa ha detto e perché il pubblico è sobbalzato dalla sedia?





Dopo una puntata clamorosa, l’ultima, con ospiti pazzesco tipo Francesca Pascale, Mara Maionchi e Piero Chiambretti, Francesca Fagnani ha chiuso in bellezza nel suo solito modo in cui poche parole creano un terremoto inimmaginabile. In tanti infatti, in quella frase ci hanno visto un clamoroso addio alla Rai. Qualche mese fa qualcuno aveva mormorato che tra lei e la dirigenza di Viale Mazzini ci fosse qualche problemino.

E chiaramente dopo gli addii clamorosi di Fazio e Amadeus, ora in molti non fanno fatica a pensare ad un Belve versione Nove. In molti hanno notato che quando la conduttrice ha saluto tutti, non ha dato appuntamento all’anno prossimo, ma ha detto: “Tanto prima o poi da qualche parte ci si rivede“. Per una che con le parole ci lavora, non può essere un caso in effetti.

Eppure potrebbe anche significare semplicemente che ancora non è stato trovato un accordo, ma che magari non sia proprio un addio. Per capirlo non ci resta che attendere qualche giorno e capire, magari proprio da Francesca Fagnani o da qualche nota Rai se c’è un futuro per lei a Viale Mazzini oppure no. Certo, se così non fosse, sarebbe un altro clamoroso tassello perso in uno dei periodi più oscuri della televisione di Stato italiana.

