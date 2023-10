“Lo faccio per un motivo”. Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle, la verità: perché ha detto ‘sì’ a Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2023, un ritorno tanto atteso in tv. Dopo diverse voci messe in circolo prima dello start della nuova edizione del programma con alla guida del timone la carismatica Milly Carlucci, arriva finlamente la conferma tanto attesa.Sono trascorsi diversi anni dal dramma che ha colpito la mamma di Stella, che ha sempre preferito assumere un atteggiamento discreto e riservato. Ma adesso si dice pronta per ricominciare anche in ricordo del grande amore della sua vita, l’intramontabile Fabrizio Frizzi, venuto a mancare all’affetto dei propri cari nel 2017 dopo un ictus fatale.

Arriva la conferma di Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle. Lontana il più possibile dai social e dalla luce dei riflettori, la moglie del compianto Fabrizio Frizzi si dice pronta a riprendere in mano la propria vita. Sposatosi e poi separatosi da Rita Dalla Chiesa, Frizzi si era rifatto una vita con Carlotta Mantovan che gli ha dato una figlia, Stella.

Arriva la conferma di Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle: “Questo amore mi ha convinta”

Come ormai è noto, Fabrizio Frizzi se n’è andato quando aveva solo 60 anni. Nel 2017 è stato colpito da un’ischemia cerebrale, poi era stato dimesso dall’ospedale, ma non si è più completamente ripreso e 5 mesi dopo l’ictus un nuovo malore gli è stato fatale. Un vuoto incolmabile da quel momento lasciato nel cuore della moglie Carlotta e della figlia Stella. Oggi la Mantovan annunciato di aver imparato “a convivere con il dolore” e ancora: “Ora voglio solo vivere con leggerezza questa esperienza”. Carlotta Mantovan infatti entra nel cast di concorrenti di Ballando.

Già la scorsa settimana il suo nome era stato accostato a uno dei programmi di spicco della prossima stagione televisiva, ma si diceva che la trattativa per inserirla nel cast era sì in corso ma anche che lei fosse “alle prese con qualche dubbio”. Milly Carlucci, sempre la voce, avrebbe dovuto convincerla. E a quanto pare c’è riuscita. Ma non solo Milly. Dietro la decisione di Carlotta esiste una presa di coscienza.

Lo avrebbe rivelato nel corso dell’intervista per il Corriere della Sera dove ha raccontato: “Per prima cosa vedere che Stellina, mia figlia, è serena. Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco. Poi ho sentito tanto, tanto affetto da parte delle persone. In molti mi scrivevano: perché non torni in tv? Questo amore mi ha convinta”. E sul silenzio di questi anni: “Era il tempo di cui avevo bisogno. Ora ho sentito che era il momento giusto. Ce l’ho messa tutta e se mi guardo indietro non mi posso rimproverare nulla: tutte le energie che avevo le ho messe su Stellina e ho fatto il massimo che potevo fare”. Poi Carlotta ironizza sulle sue capacità di danza e di canto: “Sono scarsissima. Ma la volontà c’è” .