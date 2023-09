Ballando con le stelle 2023, anche l’ultimo mistero è caduto: con un video trasmesso sul canale instagram ufficiale della trasmissione Milly Carlucci ha annunciato la nuova giuria. La notizia arriva dopo che il cast dei ballerini è stato annunciato per intero. Dopo Simona Ventura, Paola Perego, Carlotta Mantovan, Rosanna Lambertucci, Sara Croce, Lino Banfi, Ricky Tognazzi, Teo Mammucari, Antonio Caprarica, Giovanni Terzi e Lorenzo Tano è arrivato l’annuncio di Lino Banfi.

L’attore pugliese 87enne e “nonno d’Italia” come viene definito anche nel post che conferma la sua partecipazione. E poi ci sarà anche Wanda Nara. Wanda che nei giorni scorsi ha già parlato. “Milly si è dimenticata di me, nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo”, riferendosi chiaramente alla malattia.





Ballando con le stelle 2023, Milly Carlucci annuncia la nuova giuria

In tanti si chiedono infatti come potrà riuscire visto il suo stato. Poco dopo allora arriva la diretta interessata che commenta: “No, Milly non si era dimenticata di lei! Wanda Nara è la sorpresa finale di Ballando ConLeStelle 2023! Sarà una stagione STRE-PI-TO-SA”. Tornando alla giuria, come previsto, nessuno scossone: tutti i volti dello scorso anno sono stati riconfermati.

Dunque riecco Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith (presidente di giuria), Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Tanti i commenti fioccati: “Sinceramente una giuria tranne la smith ma gli altri li potevi mandare da un altra parte Sinceramente adesso inizieremo di nuovo il programma con le solite scostumatezze della Lucarelli e le ca…te di Mariotto”.

E ancora: “Milly ti stimo , ti seguo ma sempre la stessa minestra scoccia ovviamente escludendo la Smith”. E poi altri commenti: “Peccato la giuria andava veramente rinnovata andavano confermati solo la Smith e Mariotto”. Insomma, la decisione non piace a tutti.