Su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ne sono state dette di tutti i colori, ma ora sembra che siamo arrivati ad una conclusione più definitiva. Il rapporto tra i due è stato attraversato da alti e bassi e sicuramente il momento più bello è stato rappresentato dalla nascita della figlia Celine Blue alcuni mesi fa. E un anno fa si era materializzato anche un altro evento strappalacrime, ovvero la proposta di nozze di lui durante il Festival del Cinema di Venezia.

Ora si è forse compreso definitivamente cosa stia succedendo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. A parlarne è stato il sito Gossip e Tv, che ha riportato alcune indiscrezioni di gossip che stanno mettendo in allarme migliaia e migliaia di follower. Ovviamente si aspettano eventuali parole della coppia, ma ciò che sta accadendo sembrerebbe essere chiarissimo, anche perché lei ha compiuto un gesto molto eloquente.

Leggi anche: “È stato lui”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ancora caos sulla coppia





Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, l’ultimo gesto di lei è chiarissimo

Innanzitutto alcuni fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono accorti di un particolare significativo. Lei sembra aver perso diversi chili, quindi testimonierebbe anche un aspetto mentale non sereno. La ragazza è concentratissima sulla sua adorata bimba, ma inevitabilmente non si può non parlare del suo legame con l’ex gieffino. Ed ecco spuntare l’ultima notizia che sembra chiudere definitivamente il cerchio.

Secondo quanto scritto da Gossip e Tv, Sophie Codegoni non porterebbe più con sé l’anello di fidanzamento di Alessandro Basciano. Quel dono meraviglioso è soltanto un lontanissimo ricordo, visto che di nozze non se n’è più discusso. E a quanto sembra, questa decisione dell’ex bonas di Avanti un altro sembra essere netta: i due sarebbero in profonda crisi e c’è chi pensa che si possano proprio essere lasciati. Vedremo se sarà davvero così.

E lo potete vedere anche voi chiaramente dall’ultima immagine che vi abbiamo proposto. Infatti, non è presente il prezioso sul suo dito e sarebbe una prova praticamente quasi inconfutabile del fatto che Sophie e Alessandro non stiano più insieme.