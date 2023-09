Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, altra segnalazione. Da un po’ di tempo la popolare coppia del mondo dello spettacolo conosciutasi al Grande Fratello Vip sta vivendo un periodo particolare. Per diverse settimane è circolata la notizia che i due si fossero lasciati. Poi era stata Sophie a confessare: “Non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”.

Poi la crisi era rientrata e al Festival di Venezia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno incantato il pubblico. Tuttavia a quanto pare le incomprensioni sono proseguie. Alessandro Rosica ha fatto sapere che tra i due ex vipponi è scoppiata una nuova lite. Litigata che sarebbe avvenuta davanti a diversi testimoni: “Bruttissima litigata davanti a tantissimi testimoni. Situazione difficile”, si legge in una storia condivisa su Instagram dall’esperto di gossip. E non è finita…

Sophie e Alessandro, l’ultimo gesto di lui: coppia senza pace

Per chi non lo sapesse Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il loro amore è nato proprio nella Casa, davanti alle telecamere. Quando sono usciti, comunque, i due hanno deciso di continuare a frequentarsi. La loro relazione, tra alti e bassi, si è dunque consolidata. Recentemente, però, ci sono stati dei problemi. Poi le voci sulla crisi e la brutta litigata davanti a tutti.

Negli ultimi giorni sembrava che tutte le discussioni e le incomprensioni fossero passate. Ma forse non è così. I più attenti hanno infatti notato che Alessandro Basciano avrebbe addirittura ‘bloccato’ Sophie Codegoni sui social. In particolare il blocco sarebbe arrivato su Instagram e, proprio per questo, sarebbe scomparso il “segui” di Sophie sul profilo dell’ex tronista.

Prima ke si crei il panico la foto ke ha appena pubblicato Valeria di Sophie e Martina è della serata quando erano a Milano marittima con Ale…lo dico in caso qualcuno pensa ke è una foto di ieri #Basciagoni — FEDERICA (@FEDERIC39878415) September 25, 2023

Non sappiamo bene cosa sia successo. Ma è stato anche notato che negli ultimi giorni sui social non ci sono scatti dei due insieme. Che una nuova crisi sia esplosa dopo i rumors degli ultimi tempi? E loro intanto non parlano. Difficile dire come stiano andando le cose tra i due, ma i recenti fatti spingono a pensare che non tutte le nuvole si siano diradate sui Basciagoni…

