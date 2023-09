Sophie Codegoni, nemmeno il tempo di esultare per i nuovi progetti in tv che i fan ora devono fare i conti con un’altra notizia. Che sì, riguarda la storia con Alessandro Basciano, il suo compagno e papà della piccola Céline Blue. L’ex UeD è infatti la conduttrice di CasaChi, “il format social che racconta le dinamiche e il dietro le quinte del reality televisivo condotto da Alfonso Signorini. Il video talk dedicato al format Mediaset con commenti alle dirette tv, retroscena, curiosità, backstage ed interviste a opinionisti, concorrenti ed ex partecipanti”, si legge nella nota.

E ancora: “Dopo il grande successo della scorsa edizione, la squadra di CasaChi è stata confermata al completo. La talent Sophie Codegoni alla conduzione insieme al collaudato duo di giornalisti della redazione di Chi, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. Con Maurizio Poletti alla regia e Claudia Cerea al coordinamento organizzativo”. Ma a quanto pare sul fronte sentimentale le cose non vanno per niente a gonfie vele, sebbene i due abbiano incantato i fan all’ultimo Festival del Cinema di Venezia.

Leggi anche: “Altro che pace…”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il terzo incomodo è un super vip





Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, “è successo davanti a tutti”

Festival di Venezia che è seguito a una crisi superata tra i due. Nelle ultime settimane si è parlato molto dei Basciagoni: in molti avevano dato per certa la notizia che si fossero già lasciati o che comunque stessero attraversando un momento molto difficile. Sospetti poi confermati dalla stessa Sophie Codegoni, che ha parlato a cuore aperto con i suoi fan.

“Non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”, le sue parole. La situazione si era poi risolta e lei e Alessandro Basciano erano tornati a essere una delle coppie più belle dello spettacolo.

Fino a quando, nelle ultime ore, è arrivata la voce di un altro momento complicato. Stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, tra i due ex vipponi è scoppiata una nuova lite alla quale sarebbero stati presenti alcuni testimoni: “Bruttissima litigata davanti a tantissimi testimoni. Situazione difficile”, si legge in una storia condivisa su Instagram dall’esperto di gossip. Al momento, però, non si conoscono i motivi né tantomeno la notizia è stata confermata dai diretti interessati.