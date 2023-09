Nuovo capitolo della storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, alla base della crisi tra i due ex Grande Fratello Vip ci sarebbe un terzo incomodo dal nome molto pesante. Niente di fisico, a quanto pare, piuttosto una feroce gelosia che avrebbe mandato su tutte le furie Alessandro. La crisi tra i due non sembra infatti ancora ricomposta del tutto. Negli ultimi giorni non era passata inosservata, infatti, la decisione della mamma di Sophie di smettere di seguire Alessandro.

Nelle ultime ore era emerso, poi, un nuovo particolare destinato ad agitare parecchio le acque. Sembrava che alla base ci fossero le velleità televisive di Sophie. Basciano, infatti, non avrebbe gradito la scelta della compagna di di partire insieme ad Antonella Fiordelisi per Pechino Express. Ma non solo, pare che un ruolo decisivo avesse avuto la gelosia di Alessandro.





Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, Corona: lui geloso di me

Per chi? Per Fabrizio Corona. A rilanciare l’indiscrezione è Fabrizio Corona stesso sul suo canale Telegram. Fabrizio Corona che nei giorni scorsi aveva avuto nuovi guai con la legge. Si trovava a bordo della Range Rover in viale Forlanini a Milano, in direzione verso l’aereoporto di Linate. Fabrizio Corona alla guida del mezzo sembra ‘però aver violato le prescrizioni dell’affidamento in prova a cui è sottoposto e non solo.

Da quanto si apprende, sembra che alcuni accertamenti abbiano fatto emergere qualcosa in più. La patente di guida risultava essere stata ritirata nel 2012. Da parte loro tuttavia, arrivano segnali di pace fatta. Venerdì scorso, alla vigilia della premiazione del vincitore del Festival del cinema di Venezia, la coppia era tornata in laguna. Lei indossava un completino azzurro chiaro con un top bianco, capelli raccolti in un elegante chignon e occhiali scuri.

Lui vestito con un completo blu scuro e una t-shirt bianca e un paio di occhiali. Avevano sfilato su quello stesso red carpet che lo scorso anno era stato teatro di una proposta di matrimonio. Non è ancora stato celebrato, ma in compenso nelle loro vite è arrivata una bambina. Insomma, crisi definitivamente superata dopo la ‘tempesta’ delle scorse settimane?