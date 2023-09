Fabrizio Corona, i guai non riposano mai. L’ex re dei paparazzi è stato beccato: i fatti saranno oggetto di segnalazione al Tribunale di Sorveglianza. Sembra che Corona sia stato fermato in viale Forlanini a Milano da una pattuglia di carabinieri, rivela Il Giorno che riporta anche altri dettagli della vicenda che sta facendo presto il giro del web. Adesso sono in molti a chiedersi come andrà a finire l’intera faccenda, ma resta il fatto per l’ex re dei paparazzi le cose non sembrano mettersi nel miglior modo.

>“Str***!”. Festival del cinema di Venezia, insulti sul red carpet: “Spettacolo vergognoso”

Fabrizio Corona fermato dai carabinieri a Milano. Si trovava a bordo della Range Rover in viale Forlanini a Milano, in direzione verso l’aereoporto di Linate. Fabrizio Corona alla guida del mezzo sembra ‘però aver violato le prescrizioni dell’affidamento in prova a cui è sottoposto e non solo. Da quanto si apprende, sembra che alcuni accertamenti abbiano fatto emergere qualcosa in più.

Leggi anche: “Il matrimonio del secolo”. Fabrizio Corona, nozze bis per il re dei paparazzi: tutti i particolari





Fabrizio Corona fermato dai carabinieri a Milano: cosa è successo e cosa hanno scoperto

La patente di guida risulta essere stata ritirata nel 2012. Guai per Fabrizio Corona: si mette decisamente male dopo il fermo. Non solo privo di patente di guida, ma anche beccato in compagnia di un uomo con precedenti di polizia. L’uomo in questione risulterebbe dunque privo di autorizzazione da parte deim magistrati per effettuare spostamenti.

Inoltre Fabrizio Corona sembra stesse anche procedendo a una velocità alquanto sostenuta. Insomma oltre tutto questo, si aggiungono anche le due violazioni dell’affidamento in prova appositamente segnalate al Tribunale di Sorveglianza. La vicenda ha sicuramente sollevato l’opinione pubblica e adesso sono in molti a domandarsi a cosa potrà andare incontro Corona.

Negli scorsi giorni, invece, Fabrizio Corona ha voluto smentire con toni ironici la notizia delle presunte nozze con Giacomo Urtis: “Si ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero… Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie”. Poi conclude: “Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato”.