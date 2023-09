“Il matrimonio del secolo”. Fabrizio Corona, nozze bis per il re dei paparazzi: tutti i particolari

Una cosa è certa, nessun personaggio al pari di Fabrizio Corona ha saputo essere più divisivo negli ultimi anni. Dai suoi eccessi vicino e lontano dalle telecamere, ai processi, al carcere passando per la riabilitazione ed i gossip sparati sul suo canale Telegram dove è sempre attivissimo. Negli ultimi mesi, in particolare, ha sparato su Stefano De Martino e Belen Rodriguez raccontando retroscena e particolari della loro storia. Retroscena intimi e bollenti e con qualche tradimento di troppo.

>“Non posso più farlo”. Da bruttina a sexy modella, con seno extralarge. Ma la trasformazione le costa cara

Raccontava infatti Corona come Stefano avesse perso la testa per una ragazza napoletana di 23 anni lontana dal mondo dello spettacolo. Una versione mai confermata dalle prove e che è sembrata solo la forzatura di un gossip che, nel mezzo dell’estate soprattutto, si andava gonfiando a dismisura. Gossip nel quale è finito, a sua volta, Fabrizio Corona.





Giacomo Urtis confessa: “Io e Fabrizio Corona ci sposeremo”

Nelle settimane scorse si era parlato infatti di un matrimonio con Giacomo Urtis. Voce smentita dallo stesso Corona: “Si ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero… Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie”.

“Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato”. Adesso però arriva un clamoroso ribaltone. Dalle pagine del settimanale Nuovo, riprese anche da Biccy.it, Giacomo Urtis mette tutto in piazza: “Lui mi ha chiesto davvero di sposarci. Sarà il matrimonio del secolo!”. A quanto pare, dunque, il matrimonio ci sarà ed anzi Giacomo ha aggiunto altri particolari.

“Mi ha chiamato e mi ha chiesto di sposarci. Io lì per lì ho risposto: ‘Si, vediamo…’ Ero sorpreso, sono sempre stato innamorato di lui e sono molto felice di questa bella novità. Per il momento non abbiamo fissato la data, ma organizzeremo tutto nei minimi dettagli. Un’anticipazione? Sarà particolare e susciterà grande curiosità. Spero che lui non lo faccia per ‘affari’. Ci sono molti personaggi famosi che stanno insieme soltanto per business e perché funzionano come coppie. Per me voglio qualcosa di diverso”.