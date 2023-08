Colpo di scena, l’ennesimo della sua vita, su Fabrizio Corona. Dopo aver stoccato diverse critiche, ha accettato una proposta inaspettata. E quindi lo vedremo tra non molto nuovamente protagonista in televisione. E si preannunciano davvero molte scintille, dato che la tensione si taglierà a fette. Chissà se lui dirà finalmente tutto definitivamente, ma ciò che è certo è che il pubblico assisterà a qualcosa di molto interessante.

Ci sarà una sorta di faccia a faccia molto duro con una delle protagoniste della tv. Fabrizio Corona ha accettato questa proposta e non era affatto una cosa scontata. Anche perché solamente a marzo scorso aveva criticato questo programma, che invece adesso lo ospiterà. Forse ha voglia di raccontare la sua verità su un tema parecchio spinoso. Andiamo a scoprire insieme cosa succederà nelle prossime settimane nel piccolo schermo.

Leggi anche: “Ma davvero si sposa col famoso?”. Fabrizio Corona, arriva la bomba gossip più clamorosa dell’estate





Fabrizio Corona ha accettato la proposta tv: dove lo vedremo

Ovviamente non sono da escludere dichiarazioni bomba di Fabrizio Corona, che non terrà nulla per sé. Dopo aver accettato questa inaspettata proposta da una conduttrice della Rai, ora è conto alla rovescia per vederlo nel piccolo schermo. Si era vociferato che la prima puntata di questo programma potesse andare in onda il 26 settembre, ma il sito DavideMaggio ha affermato che potrebbe esserci un rinvio agli inizi di ottobre.

Secondo sempre DavideMaggio, Corona sarà un’ospite del primo appuntamento della nuova stagione di Belve, condotto da Francesca Fagnani. E si parlerà indubbiamente del suo legame col chirurgo dei famosi, Giacomo Urtis, il quale ha annunciato il loro matrimonio. Vedremo se l’ex re dei paparazzi confermerà questi rumor oppure se li smentirà del tutto, dato che lui sarebbe attualmente fidanzato con una ragazza, Sara Barbieri. E pensare che Belve era stato criticato fortemente dall’uomo.

Urtis, che a Belve aveva confessato di aver avuto rapporti intimi con Corona scatenando la rabbia di quest’ultimo, ha detto recentemente: “Io sono innamorato, spero che lui non lo faccia per business”, in riferimento alle ipotetiche nozze.