Davvero incredibile l’ultima notizia di gossip su Fabrizio Corona. Come scritto dal sito Leggo e come si può evincere da una dichiarazione apparsa su Dagospia, potrebbe essere vicino il momento del suo matrimonio. Ma con un lui e non con colei che tutte ritengono essere la sua fidanzata, ovvero Sara Barbieri. A parlare è stata la persona innamorata dell’ex re dei paparazzi, la quale spera vivamente che l’ex di Nina Moric non stia mentendo sui suoi sentimenti.

Fabrizio Corona potrebbe quindi unirsi in matrimonio, anche se a dire il vero non c’è stata assolutamente alcuna conferma da parte sua. Nemmeno di questo rapporto speciale, dato che proprio un paio di giorni fa si è ripreso invece felicemente con la sua partner, scrivendo nella didascalia: “Nulla è mai come appare. Ma bisogna sempre guardare dall’angolatura giusta”. Ora questo colpo di scena che cambierebbe proprio tutto.

Leggi anche: “Guardate chi è”. Fabrizio Corona e una bionda in moto: la ‘sorpresa’ appena si gira





Fabrizio Corona verso il matrimonio con lui? L’indiscrezione

Anche quest’altro uomo è decisamente molto conosciuto nel mondo dei vip. Fabrizio Corona è molto amico con lui, ma nessuno pensava che potesse esserci del tenero e addirittura si vociferasse adesso di un ipotetico matrimonio. Il portale di Roberto D’Agostino ha intervistato questo famoso, che ha confessato di essere pazzo d’amore: “Io sono innamorato, spero che lui non lo faccia per business“. Poi è arrivata anche una domanda piccante.

I rumor sulle nozze di Corona riguardano lui e Giacomo Urtis, noto per essere il chirurgo dei vip. Quest’ultimo ha anche risposto al quesito sui presunti rapporti intimi, quindi parliamo di sesso: “No comment”, è stata la sua replica a Dagospia. Non ha smentito né confermato questo tipo di relazione, ma ha voluto mettere in chiaro una cosa, ovvero che ormai ama profondamente Fabrizio. E ora non resta che attenderci l’intervento dell’ex re dei paparazzi.

Resta da capire se sia Corona che Urtis stiano spingendo molto su questo rapporto per avere rispettivi interessi in termini di visibilità, oppure se davvero stia per nascere una nuova clamorosa coppia nel mondo dei famosi.