Clamoroso colpo di scena nelle scorse ore su Fabrizio Corona. Ha pubblicato delle storie su Instagram ed è spuntata una persona bionda a bordo della sua moto. Subito stava per impazzare il gossip, visto che di spalle sembrava si fosse in presenza di una ragazza dai capelli biondo platino. Quando si è girato verso la telecamera c’è stata una sorpresa inaspettata, che avrà comunque fatto divertire migliaia e migliaia di suoi follower.

Fabrizio Corona, prima che facesse vedere questa persona bionda sul mezzo a due ruote, nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per l’annuncio su Stefano De Martino. Sembra che ad accompagnare Stefano durante i giorni di relax sia la modella e attrice Beatrice Vendramin, ex fidanzata di Fred De Palma. Autore della soffiata e ‘bomba’ dell’estate 2023 è stato sempre Fabrizio Corona. “Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna.

Fabrizio Corona con una persona bionda sulla moto: chi è

Dunque, Fabrizio Corona ha adesso fatto parlare di lui per questo suo incontro con una persona ed è spiccato subito il suo essere bionda. Ma non si trattava di una ragazza, come si era ipotizzato in un primo momento, ma di un carissimo amico dell’ex re dei paparazzi. Quest’uomo si è vestito con dei pantaloncini di colore nero e con un top pieno di brillantini. E hanno annunciato di essere pronti ad andare a vedere insieme il film Barbie.

Sulla moto c’era, insieme a Corona, il chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Fabrizio ha affermato, gridando: “Amore mio” e sono partiti verso la sala cinematografica per vedere la pellicola Barbie, con protagonisti gli attori Margot Robbie e Ryan Gosling. Un momento di grande amicizia tra i due amici, che hanno avuto un legame davvero speciale in passato e che tuttora continua ad esserci, come testimoniato da queste Instagram stories.

Fabrizio Corona, parlando della sua vita sentimentale, è invece felicemente fidanzato con Sara Barbieri. Si era vociferato di un matrimonio all’inizio del 2023, che però non c’è stato, ma non è escluso che le nozze arriveranno nei prossimi mesi.