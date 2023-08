“Ci vediamo il 6 luglio. Tremate”. Con il consueto stile provocatorio, Fabrizio Corona aveva annunciato la nascita di un suo canale premium su Telegram che dispenserà notizie di gossip agli abbonati. “La rivoluzione sta arrivando, ascoltate e preparatevi”, aveva scritto su Instagram prima di pubblicare un video dove ha spiegato: “Sono stato bannato da Instagram, da Facebook. In televisione non ci vado più perché la televisione non esiste più. Mi hanno ridato il profilo Instagram ma come tutti devo parlare il linguaggio ipocrita delle policy dettate dall’impero del politically correct, che ci vuole tutti mezzi fro.. ed educatissimi, anche quando pensiamo”.

“Se mi guardo bene intorno vedo che le edicole sono diventate buone per vendere bevande ghiacciate. I giornali non esistono più. Internet ha cancellato, distrutto, devastato un’industria e così tutta l’informazione si è trasformata in un grande commento del primo coglio.. che si sveglia con 10 milioni di follower e ci dice come mangiare, come scopare, come pensare, quello che dobbiamo fare e ciò che è giusto”, si leggeva sulla pagina di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona: “Niccolò Fagioli della Juventus soffre di Ludopatia”

E così è stato, perché in queste settimane Fabrizio Corona ha lanciato delle vere e proprie bombe di gossip. Poche ore fa l’ex re dei paparazzi ha svelato qualcosa di clamoroso su Niccolò Fagioli, centrocampista della Juventus, che secondo Fabrizio Corona soffrirebbe di Ludopatia. “Niccolò Fagioli è un centrocampista della Juventus e futuro talento del calcio italiano, ha soltanto 22 anni ed è già una colonna portante della Juventus e della Nazionale. A questa giovane età e con quella faccia così pulita, da bravo ragazzo, tutto pane e calcio, nasconde una clamorosa dipendenza“, si legge sul canale Telegram di Fabrizio Corona.

Quando ho saputo la notizia non ci credevo, perché di solito a pelle riesco a capire come sono fatte le persone, anche guardando semplici fotografie, video e immagini. La notizia, infatti, mi ha sconvolto. Lo scrivere a tutte le ragazze in direct su Instagram è una prassi comune del giovane calciatore medio senza arte né parte mentale, o cerebrale, ma avere una grave dipendenza dalle scommesse/gioco ‘ludopatia’ specie a 20 anni è un problema a dir poco clamoroso“.

Fabrizio Corona è sicuro della soffiata arrivata e sul suo canale Telegram ha rivelato di “Il ragazzo è diventato un calciatore professionista da poco, quindi i suoi guadagni non raggiungono cifre così alte, eppure mi hanno raccontato in maniera assolutamente credibile, che sia già sotto di oltre 1 milione di euro di debiti per gioco d’azzardo”.