Il pubblico se lo stava chiedendo da tempo e ora finalmente è arrivata la certezza. Sophie Codegoni ha ricevuto la notizia ufficiale più bella che potesse avere e nelle prossime ore sarà protagonista di qualcosa di importante a livello personale e professionale. Presumibilmente festeggerà con il suo partner Alessandro Basciano questa comunicazione bomba. Infatti, è stato proprio diramato un comunicato stampa che non lascia spazio a dubbi.

Fino a pochi giorni fa su Sophie Codegoni e Basciano sono però uscite anche brutte voci, prima che questa notizia per lei divampasse in tutta la sua potenza. Alessandro, infatti, non avrebbe gradito la scelta della compagna di di partire insieme ad Antonella Fiordelisi per Pechino Express. Ma non solo, pare che un ruolo decisivo avesse avuto la gelosia di lui. Per chi? Per Fabrizio Corona. Ma adesso la situazione sembra essersi stabilizzata.

Sophie Codegoni, splendida notizia: cosa succede

Sophie Codegoni, dopo essere diventata mamma della piccola Celine, ha ricevuto adesso una notizia stellare a livello lavorativo. Ecco cosa è stato rivelato sull’ex concorrente del GF Vip: “Prende il via da martedì 19 settembre la sua nuova stagione. Il format social che racconta le dinamiche e il dietro le quinte del reality televisivo condotto da Alfonso Signorini. Il video talk dedicato al format Mediaset con commenti alle dirette tv, retroscena, curiosità, backstage ed interviste a opinionisti, concorrenti ed ex partecipanti”.

Sophie sarà la conduttrice di CasaChi, che dunque partirà il 19 settembre. La nota è continuata così: “Dopo il grande successo della scorsa edizione, la squadra di CasaChi è stata confermata al completo. La talent Sophie Codegoni alla conduzione insieme al collaudato duo di giornalisti della redazione di Chi, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. Con Maurizio Poletti alla regia e Claudia Cerea al coordinamento organizzativo”.

E ancora: “I video talk andranno in onda sul profilo Instagram di Chi. 2 puntate alla settimana con ospiti esclusivi per trasportare lettori e utenti digitali nel vivo del reality”. E alla conduzione ci sarà appunto la confermatissima Sophie Codegoni per la gioia del pubblico.