È stato uno dei conduttori tv più amati e popolari di sempre. La sua morte è stato un colpo durissimo e ha lasciato tutti sgomenti. Parliamo di Fabrizio Frizzi che ha iniziato la sua carriera da giovanissimo. A soli 20 anni ha esordito in Rai con il programma “Barattolo”. Poi sono arrivate tante trasmissioni che lo hanno consacrato da “Scommettiamo che”, a “Europa Europa” passando per le maratone “Telethon”. Insomma Frizzi è riuscito ad entrare, come diceva sempre lui, “in punta di piedi nelle case degli italiani”.

Raccontava di essersi ispirato al mitico Corrado, ma poi col tempo era riuscito a creare una propria cifra stilistica, originale, ironica, mai banale. Soprattutto Fabrizio Frizzi sapeva trasmettere ilarità senza essere volgare. Se n’è andato quando aveva solo 60 anni. Nel 2017 è stato colpito da un’ischemia cerebrale, poi era stato dimesso dall’ospedale, ma non si è più completamente ripreso e 5 mesi dopo l’ictus un nuovo malore gli è stato fatale. Sposatosi e poi separatosi da Rita Dalla Chiesa, Frizzi si era rifatto una vita con Carlotta Mantovan che gli ha dato una figlia, Stella.

Il giornalista Giuseppe Candela, su Dagospia, ha voluto scoprire che fine ha fatto Carlotta Mantovan. Ebbene, la modella e conduttrice dopo la morte di Fabrizio Frizzi, il 26 marzo 2018, ha deciso di prendersi un periodo di pausa. A quel tempo Carlotta, molto apprezzata come conduttrice, era alla guida di “A tutta salute” che andava in onda su Rai3.





Tra pochi giorni saranno trascorsi quattro anni dalla morte di Fabrizio Frizzi e nel frattempo come ha vissuto l’amore della sua vita Carlotta Mantovan? Beh, dalle immagini postate sul profilo Instagram si possono capire tante cose. L’amore per la natura, la passione per i cavalli e l’equitazione, il bellissimo rapporto con la figlia Stella. I follower, rimasti molto legati al popolare conduttore, seguono con partecipazione i post di Carlotta: “Diventerà brava come il suo papà” scrivono come commento ad una foto della piccola al pianoforte.

In ogni caso il giornalista di Dagospia ha scoperto che Carlotta Mantovan e la figlia Stella oggi vivono in Francia. Che si tratti di un trasferimento definitivo oppure no non è ancora chiaro. Di sicuro Carlotta ha voluto dare un taglio netto al passato anche cambiando look. Oggi, infatti, ha un caschetto biondo platino e si dedica anima e cuore alla cura e alla crescita della figlia Stella. In tanti nel corso di questi anni hanno voluto ricordare con affetto e stima Fabrizio.

A partire dall’ex Rita Dalla Chiesa che ha spiegato come dopo la separazione sia nato un bel rapporto di amicizia. Anche Giancarlo Magalli ha raccontato che la morte di Fabrizio Frizzi è una ferita ancora aperta: “Sapevamo che non ci sarebbe stata guarigione, ma siamo comunque stati colpiti dalla velocità con cui se ne è andato”.