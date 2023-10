Beatrice Luzzi, prima il crollo poi lo show. Non c’è dubbio che l’attrice di “Vivere” sia una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello. In un contesto dove mancano le uscite trash, ma anche le dinamiche amorose o meno degli anni passati lei ha saputo attirare su di sé le attenzioni sia degli inquilini sia del pubblico. Fin dall’inizio il suo atteggiamento ha spinto molti inquilini a considerarla stratega, addirittura “ipocrita” fino a creare una profonda spaccatura tra lei e gli altri.

Negli ultimi giorni poi Beatrice Luzzi si è avvicinata parecchio a Giuseppe Garibaldi. Prima una sintonia, poi l’amicizia, poi ancora le carezze, le effusioni e alla fine è scoccato il bacio. Adesso sembra proprio che l’attrice voglia approfondire questo legame, anche se molti pensano che invece lui non abbia le stesse intenzioni. In ogni caso Beatrice è sempre più protagonista. E nelle ultime ore ha fatto letteralmente impazzire il pubblico a casa…

Beatrice Luzzi crolla a piangere e poi fa uno show nella Casa

Nella mattinata di oggi, lunedì 9 ottobre, gli autori del GF hanno deciso di svegliare in modo particolare i concorrenti diffondendo nella Casa alcune canzoni francesi. Beatrice Luzzi è rimasta particolarmente colpita e soprattutto quando ha ascoltato le note di una di loro non è riuscita a trattenere le lacrime. Dopo il pianto ha confessato agli altri che lì dentro è tutto più amplificato e che l’intensità delle emozioni è molto più forte. Lei stessa è rimasta sorpresa per la sua reazione.

Ma non è finita. Poco dopo Beatrice ha dato vita ad un vero e proprio spettacolo. La concorrente più chiacchierata di questo GF 2023 si è preparata, ha indossato un abito, scarpe eleganti e ha iniziato a ballare per tutta la Casa. Ha coinvolto nel suo show tutti i coinquilini che ha incontrato. Prima ha sfilato a ritmo di musica davanti a Giuseppe Garibaldi poi si è messa a ballare dietro Rosy Chin che si stava lavando i denti. Insomma decisamente inarrestabile la Bea…

Non è la prima volta che Beatrice Luzzi si lascia andare nella Casa e anche stavolta sono arrivati numerosi commenti da parte dei telespettatori. In tanti sono dalla sua parte e la ritengono la regina assoluta del GF. Qualcun altro, invece, la critica e l’accusa di volersi mettere in mostra per ottenere delle clip. Sicuramente stasera nella nuova puntata se ne parlerà abbondantemente. In un modo o nell’altro Beatrice è sempre… in prima fila.

