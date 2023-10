Grande Fratello, va in onda il primo bacio tra concorrenti. Lo aspettavano tutti da tanto, forse troppo tempo, il primo contatto tra bocche in un’edizione del reality che per qualcuno stenta un po’ a decollare. Addirittura nei giorni scorsi si era parlato di un Alfonso Signorini “disperato” che le tenta tutte per far scoccare la scintilla tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Senza risultati. Per non parlare degli stessi inquilini che hanno ammesso che “non succede mai niente”.

Certo non c’è solo il ‘gioco delle coppie’ all’interno delle mura della Casa, ma è chiaro che le dinamiche sentimentali sono quelle che acchiappano di più e fanno parlare il pubblico. E il fatto che molti dei gieffini siano fidanzati di certo non aiuta. Così i temi più interessanti finiscono per essere i capelli di Giselda o le strategie di Beatrice Luzzi. Ma qualcosa è successo. Proprio quest’ultima si era pericolosamente avvicinata ad un inquilino negli ultimi giorni. E alla fine è scattato il bacio tra i due.

Il bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Prima le carezze, le effusioni, gli sguardi dolci e i baci sulla guancia. Alla fine Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono lasciati andare e hanno confermato che il loro avvicinamento vale qualcosa di più di una semplice simpatia. Già negli ultimi tempi si era parlato di flirt in corso con Alfonso Signorini che ha chiesto di vederci chiaro. Ma i diretti interessati si sono nascosti e hanno preferito non esprimeri. Ora, però, a parlare per loro ci sono le immagini.

È successo tutto ieri, sabato 7 ottobre. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono isolati in giardino dopo pranzo e hanno iniziato a parlare di gelosia. Lei ha chiesto a lui se si fosse ingelosito quando lei ha ballato con Alex. Il barman non ha risposto, ma le ha chiesto: “Tu ti sei ingelosita quando Valentina mi ha baciato?”. E lei ha ribatutto: “No”. Poco dopo è arrivato il momento.

Sulle note di A Mano a mano il primo bacio dei garibalduzzi. Bea cosa non ci stai regalando

Mentre Beatrice si trovava nella vasca da bagno Giuseppe è arrivato da dietro e, sulle note della canzone “A mano a mano” che stava andando per tutta la Casa, l’ha baciata. È stato un bacio veloce, a sorpresa, che sta facendo discutere. Poco dopo Ciro, Heidi e Angelica si sono complimentati con l’attrice. Ma tra il pubblico c’è chi pensa che sia tutta una montatura: qualcuno sostiene addirittura che Giuseppe sia stato spinto dagli altri per rabbonire Beatrice e far scoppiare meno litigi. Altri non sono convinti del comportamento di lei. Ma insomma, sarà una relazione genuina oppure no?

