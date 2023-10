Al Grande Fratello fa discutere e pure parecchio un’uscita di Rosy Chin, che dialogando con la coinquilina Anita Olivieri si è lasciata andare ad un commento roboante. C’è infatti chi la vorrebbe fuori dalla casa, stando a quanto fatto capire dalla famosa chef. E ad essere coinvolta è anche un’altra concorrente del reality show di Alfonso Signorini, quindi è tutto ancora in divenire e le prossime ore saranno decisive per capirne ancora di più.

Intanto, prima di dirvi tutto su quanto accaduto al Grande Fratello con Rosy Chin protagonista, c’è una polemica aperta per quanto concerne Beatrice Luzzi a causa di alcune parole di Massimiliano Varrese. “Hai visto come si è ringalluzzita?“. Questa affermazione è stata fatta in seguito alla conoscenza sempre più approfondita tra lei e Giuseppe Garibaldi. E poi quel concorrente ha aggiunto: “Infatti gli ho detto a Beppe: ‘Sacrificati, così usciamo da questa situazione’. Guarda che è l’unica via per uscire fuori dall’acidità“.

Grande Fratello, l’accusa di Rosy Chin: “Vogliono farmi fuori”

Nella casa del Grande Fratello Rosy Chin si è rivolta così ad Anita, come è possibile ascoltare in un video diffuso su X: “Ma è vero, scava nella tua memoria. Non posso neanche ripeterlo, perché altrimenti danneggia il successo. Io non posso, non posso. Mi vogliono sbattere fuori, lo facessero. Sono stanca, sono tesa, non parlo. Sbattimi fuori, ma non avrai quel che vuoi, mi spiace. Se è corretto sì, però, attenzione. Come successo all’inizio con quella persona. Ma non posso, è pesante“.

La spiegazione di quanto successo è arrivata da un’utente: “Traduzione: gli autori chiedono di cambiare atteggiamento. Lei non accetta. ‘Sbattetemi fuori’. Anita sostiene che neanche lei lo farà e che nota chi lo sta facendo. Da qui a mezz’ora la cuoca va ad inginocchiarsi ai piedi di Beatrice Luzzi e le chiede perdono”. Quindi, Rosy Chin si sarebbe riferita a quanto accaduto con l’attrice, ma poi le ha chiesto scusa e le cose sembrano essere rientrate, anche se in molti non credono alla buona fede della food blogger.ù

Altri internauti hanno commentato così il confronto Anita-Rosy Chin: “Le due sono false e parac***”. Eppure c’è un’altra verità che invece è emersa, stando a chi difende la chef: “Non avete capito un ca***, gli autori vorrebbero che Rosy tornasse alla carica con Beatrice e lei non lo vuole fare. Capite altro, allucinante”.