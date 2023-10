Non sono ancora nate coppie ufficiali al Grande Fratello ma con il passare dei giorni ci sono stati degli avvicinamenti. Come quello di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, di cui si è parlato anche in puntata. O quello, notato dal pubblico del reality, tra Paolo Masella e Letizia Petris, come svelato da Fiordaliso. E infatti la cantante ha confessato: “A Paolo piace Letizia. Gliel’ho proprio chiesto io a bruciapelo. Però ha detto che lei è fidanzata. Paolo è un antico romano. Gli ho detto che Letizia potrebbe cambiare idea”.

“È troppo rispettoso”, l’opinione di Ciro Petrone che poi ha spiegato di avere un’altra convinzione sul suo conto. “A Paolo, secondo me, piace Anita”. Ora, in un momento di confidenze tra alcune donne della Casa, esca fuori un altro altarino che riguarda invece Samira Lui. L’ex concorrente della passata edizione di Tale e Quale Show, dopo essere stata incalzata da Heidi Baci, Valentina Modini e Anita Olivieri, avrebbe lasciato intendere di avere un preferito, diciamo così.

GF, la confidenza di Samira: “Mi piace lui”

Samira ha lasciato intendere alle amiche del GF di essere interessata a Giuseppe Garibaldi, il bidello calabrese che nei giorni scorsi aveva già mostrato un certo interesse verso la bella gieffina. Che però in quel momento l’aveva freddato dicendo di essere “fidanzatissima”…

Che la convivenza forzata e il conoscere meglio il coinquilino abbia fatto cambiare idea a Samira? Come si vede nel video qua sotto, si è sbilanciata su Giuseppe Garibaldi con le altre ragazze, cui ha chiesto anche di non urlare troppo quel segreto appena rivelato.

ma samira ha sempre schifato giuseppe ora che quest’ultimo si è avvicinato a beatrix inspiegabilmente le piace forse vuole 2 spicci in puntata perché nex se la caga +#GrandeFratello pic.twitter.com/1cr2ECqnO1 — ei blondie.🧋 (@alessiah79) October 7, 2023

Il pubblico social del GF ha invece preso male quella confidenza e iniziato ad attaccare Samira. Per molti avrebbe iniziato a nutrire interesse verso Giuseppe quando quest’ultimo ha mostrato vicinanza e attenzioni a Beatrice Luzzi. Per altri, invece, l’unico scopo dell’ex volto de L’Eredità è quello di far parlare di sé durante le dirette.