Il Grande Fratello torna in diretta lunedì, ma come sempre ogni giorno succede qualcosa nella Casa più spiata d’Italia. Tanto più dopo l’ultima puntata, che ha confermato le preferenze del pubblico per Beatrice Luzzi, ha visto l’uscita di scena a sorpresa di Lorenzo Remotti e terminata con le consuete nomination con apertura del televoto eliminatorio. L’ultimissima riguarda Rosy Chin. Chi seguiva la diretta, ha visto che mentre tutti si divertivano la chef è stata in disparte per parecchio tempo a riflettere.

Sin da subito si è imposta come protagonista di questa edizione, e dopo aver avuto diverse discussioni, anche forti, con Beatrice Luzzi ha deciso di fare una mossa che è stata subito criticata dai fan del GF: ha scelto di fare un passo in avanti verso l’attrice e chiederle scusa. “Credo di averti fatto male involontariamente: ti ho fatto provare disagio all’inizio e non lo meritavi”, le ha detto in giardino, davanti a Giuseppe Garibaldi.

Rosy Chin “imbarazzante”: cosa è successo al GF

“Ci siamo scontrate, non ci siamo capite, ma non volevo farti quello che ho subito per tutta la vita. Non l’ho fatto volontariamente, l’ho fatto per protezione. Perdonami”, ha aggiunto Rosy Chin commuovendo Beatrice. Poco dopo tra le due è scattato un abbraccio, come segno di riconoscenza.

Chin ha ammesso che tutto ciò che ha detto è stato dettato solo dai loro precedenti e le ha proposto di abbassare le difese nei suoi confronti. Dal canto suo Beatrice Luzzi ha ricambiato, suggerendo alla coinquilina di fare lo stesso. Pare quindi che l’intenzione di entrambe sia quella di ricominciare e provare a instaurare un rapporto diverso.

Li sentite i rumori del circo ? Rosy dopo che Beatrice è stata per due volte preferita si è inginocchiata ai suoi piedi per chiedergli scusa 😭🍿 #grandefratello #gf pic.twitter.com/3DymoCD2pf — Soqquadro (@gicarestik2) October 6, 2023

LA ROSY HA PERSO OGNI BRICIOLO DI CREDIBILITÀ DOPO QUESTA SVIOLINATA 🎻#grandefratello #gf pic.twitter.com/9Oym6jZhQt — Soqquadro (@gicarestik2) October 6, 2023

Uscita di scena Rosy, Giuseppe ha fatto però ragionare Beatrice su questo gesto, visto che l’ha anche votata. E l’attrice ha iniziato ad avere forti dubbi: “Lì per lì ci avevo anche creduto, mi sono persino commossa”, ha detto ridendo e ricordando che “fino a due giorni fa mi ha votata”. Insomma, non sembra credere più di tanto alla sincerità della chef. Così come il pubblico, che l’ha riempita di critiche perché convinto voglia solo avvicinarla in quanto preferita.