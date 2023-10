Grande Fratello 2023, sembra proprio che nella casa qualcosa stia succedendo. Tra due concorrenti, in particolare, sembrerebbe esserci un feeling particolare. Lui, nello specifico, avrebbe confermato tutto durante un discorso confessione con Fiordaliso. La puntata di ieri non ha dato grandi soddisfazioni sotto il profilo dei numeri. Nella serata di ieri, giovedì 5 ottobre 2023, su Rai1 la seconda stagione di Blanca ha interessato 4.041.000 spettatori pari al 23.2% (qui il confronto con la partenza della prima stagione).

Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video 2.189.000 spettatori pari al 16.7% di share. Tra i tanti momenti caldi, lo scontro tra Massimiliano e Beatrice, con Cesara Buonamici che è intervenuta: “Sei lì per scelta, eppure sembra sempre che tu sia estranea al gioco. Ti sei messa in testa di fare saltare i nervi a tutti? Ogni cosa diventa motivo di contrasto. Sei tu così?”.





GF 2023, Paolo Masella sarebbe preso da Letizia Petris

Parole alle quali l’attrice aveva replicato: “Tutte queste cose che sembrano spigoli creati da me, vengono amplificati perché sono io. In realtà, non c’è nulla di grave”. Tra tante tensioni c’è stato spazio anche per i sentimenti. Per primo Ciro Petrone ha confidato ad Alfonso Signorini che Giuseppe Garibaldi sarebbe interessato a Beatrice Luzzi.

“Non ci credevo ma inizio ad avere dei dubbi. Si sono messi d’accordo per farci uno scherzo? No, Garibaldi le va proprio dietro, era preoccupato per lei. Anche oggi che lei era a letto perché era arrabbiata, lui è andato là, l’ha svegliata, poi dopo l’ha portata in giardino. L’altra sera sono stati fino alle sei del mattino da soli in cortile”. Ma non è tutto, perché se questa simpatia era nota quella tra Paolo Masella e Letizia Petris no.

Fiordaliso ha confessato: “A Paolo piace Letizia (Petris, ndr). Gliel’ho proprio chiesto io a bruciapelo. Però ha detto che lei è fidanzata. Paolo è un antico romano. Gli ho detto che Letizia potrebbe cambiare idea”. Ciro ha aggiunto: “È troppo rispettoso”, poi ha spiegato di avere un’altra convinzione sul suo conto. “A Paolo, secondo me, piace Anita”. Ma Letizia sembra essere in cima ai pensieri di Masella.