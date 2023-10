Ad Amici 23 un noto volto del programma è andato via, infatti in questa edizione non lo abbiamo visto e ora si è scoperto che non fa più parte del cast del talent show di Maria De Filippi. A confermare tutto è stato il diretto interessato, che su Instagram si è sottoposto alle domande dei suoi fan. Le risposte sono arrivate puntuali e si è capita la motivazione che l’ha spinto a non lavorare più alle dipendenze della conduttrice di Mediaset.

Ma lui è comunque molto felice oggi, come ha confessato ai suoi follower. Non lo vedremo ad Amici 23, ma questo ormai ex volto del programma andato via sta già pensando al suo futuro. Infatti, ha dichiarato sui social: “Questo per me è un periodo sereno e stimolante“. E in tanti hanno anche citato Elena D’Amario, sua amica, con la quale faceva dei video divertenti: “Anche a me mancano da morire”. Ma torniamo al tema principale.

Amici 23, volto programma andato via: chi è e il motivo

Ha subito rivelato di non essere stato cacciato da Maria o comunque dalla redazione di Amici 23. Questo volto del programma è andato via per sua spontanea volontà, quindi lo ha comunicato chiaramente perché aveva voglia di intraprendere strade diverse. La sua mancata presenza in studio aveva fatto più che rumore, quindi inevitabilmente gli hanno chiesto lumi e ora sappiamo con esattezza la ragione della sua decisione.

A non esserci più in studio è il ballerino professionista Simone Nolasco, il quale ha affermato nelle Instagram stories, in risposta alla domanda ‘Perché non sei ad Amici?’: “Semplicemente per la voglia di fare nuove esperienze. Di spingermi oltre. Credo che lavorare nell’Arte, come in molte altre cose, sia una continua ricerca di se stessi, ed è quello che sto provando a fare. Amici sarà per sempre la mia casa e questo non è di certo un addio“.

Classe 1993 e originario di Roma, Simone Nolasco sarebbe ora fidanzato con un ragazzo di nome Ezequiel. Ha lavorato in diverse trasmissioni tv come I migliori anni, Italia’s Got Talent e Ti lascio una canzone, e ad Amici 22 è stato protagonista anche durante il serale.