“Stop”. Amici 23, Maria De Filippi costretta a bloccare tutto. Più volte: un’uscita in lacrime dallo studio

Amici 23 è appena iniziato e come sempre questa prima fase del programma è registrata il giovedì e va in onda la domenica pomeriggio. Ma quello che il pubblico di Canale 5 vedrà solo domenica 8 ottobre si sa già, grazie alle anticipazioni svelate da Amici News e SuperGuidaTv. Non mancheranno sfide, prove, liti e problemi ma sappiamo che hanno preso parte alla puntata come ospiti anche Annalisa e Virna Toppi, rispettivamente nei ruoli di giudice di canto e giudice di danza.

E a quanto si legge dagli spoiler la registrazione di giovedì scorso è stata più lunga del previsto. Secondo quanto riporta Amici News, in collaborazione con SuperGuidaTv, è durata tanto per un problema di connessione. Maria De Filippi ha dovuto fermare tutto per circa 20 minuti per riuscire a riprendere il collegamento con Takagi e Ketra, ospiti a distanza della puntata, in modo adeguato. Ma le sorprese non sono finite qui.

Amici 23, Maria De Filippi interrompe la puntata

Tra i protagonisti indiscussi della nuova puntata di Amici 23 il ballerino Kumo, all’anagrafe Tiziano Coiro, che ha lasciato lo studio in lacrime. Il motivo? “Di Kumo viene mostrato un video dopo il suo ballo sulle note di Hai Delle Isole Negli Occhi. Perché? A quanto pare è un tuttofare in casetta ed è il ragazzo giusto per dare consigli su tutto e da più abbracci. Kumo è uscito commosso”, si legge su SuperGuidaTv.

E ancora: “Ad ogni spezzone pero la produzione ha inserito la foto della scatola di un medicinale con la sua faccia con scritto “Kumodil” e la scritta: “leggere attentamente il foglio illustrativo”. Poco dopo è rientrato in studio”. Secondo il racconto di una spettatrice fatto su Twitter pare che Kumo sia uscito dallo studio perché visibilmente commosso e pur di uscire e riprendersi un attimo avrebbe chiesto di andare in bagno.

Inoltre, altro spoiler di Amici 23, la gara inediti è stata vinta da Petit, con il suo inedito che verrà prodotto da Takagi e Ketra. L’allievo di Rudy Zerbi ha battuto Space ed Ezio. Infine, Sarah ha affrontato la sua sfida, è stata eliminata? Ebbene la giovane cantante ha superato la prova, battendo l’aspirante allieva Alice. A giudicare la sfida è stato Beppe Vessicchio.