Amici 23, Alessandra Celentano fa piangere un allievo. Ci risiamo. L’insegnante di danza è nota per le sue sferzate e i suoi modi diretti che a volte sconfinano nell’eccessiva severità. Recentemente lei stessa si è giustificata affermando che mentre c’è chi illude i ragazzi, come Raimondo Todaro, lei invece va dritta al punto e non alimenta false speranze. Fatto sta che ancora una volta le sue parole sembrano aver lasciato il segno nei confronti di un allievo in particolare, cioè Simone.

L’allievo di Emanuel Lo è stato messo in crisi dalla lettera scritta da Alessandra Celentano che accompagnava il compito assegnatogli: “Simone, ad oggi per me sei un piccolo allievo, diciamo caruccetto per essere gentile. A parte il fatto che, ad oggi, a me non piaci come danzatore, la cosa più evidente, essendoti presentato come ballerino di modern, è la mancanza di tecnica di base e di conseguenza di tecnica modern”.

Simone non ci sta e scoppia a piangere

“Dai provini in avanti, a parte un salto un po’ virtuoso, non ho visto nulla di tecnico ma solo tanti movimenti buttati qua e là! – prosegue la lettera della Celentano a Simone – Il compito che ti assegno verterà proprio su questo! Valuterò il livello tecnico inserito in una coreografia moderna e quindi anche coordinazione, linee, movimento, dinamica, intensità, presenza scenica, personalità e tutto ciò che occorre!”. Ma è un’altra accusa ad aver fatto crollare Simone.

“Penso che tu debba fare anche un po’ di potenziamento muscolare perché sei un po’ uno scricciolino a livello fisico, parlo sempre di danza, quindi ti consiglio di chiedere al tuo maestro di farti fare anche questo tipo di lavoro! Ricordiamo sempre che un ballerino deve essere prestante, non troppo ma il giusto, e a te ancora manca! Inutile ripetere”.

Proprio la critica sulla prestanza fisica ha colto nel segno: “Penso sia evidente che fisicamente rispetto agli altri sono molto più gracile. Ma ciò non significa che io non possa ballare per questo”, le parole di Simone che è parso piuttosto scosso dalle parole dell’insegnante. E infatti poi è crollato a piangere: “A 18 anni vivere in una società dove per quasi tutto l’estetica è fondamentale, a quanto pare, vedere ragazzini di 14 o 16 anni ma anche più piccoli che sono il triplo più altri di te, il quadruplo più muscolosi di te… E poi ti fai un c*lo dal lunedì alla domenica dentro una sala perché vuoi far questo nella vita e poi ti viene detto che non puoi far questo nella vita perché manchi di quello, allora questo mi fa inca**are! Ma non mi fa inca**are con gli altri, mi fa inca**are come ne stesso!”.

