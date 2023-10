Momenti di tensione ad Amici 23 con Maria De Filippi che ha avuto una discussione molto animata con un maestro che proprio il programma della De Filippi ha lanciato. Tutto è nato dopo alcune considerazioni non richiesta sull’allievo Simone Galluzzo, 18enne romano aspirante al Serale. Talento chiarissimo, Simone studia ballo fin da piccolo e nella sua carriera ha già partecipato ad alcune trasmissioni televisive, tra cui Il cantante mascherato e al serale di Amici nelle vesti di professionista.

Simone Galluzzo esordisce ad Amici durante la prima puntata della 23^ edizione: viene scelto da Emanuel Lo. E ieri si è esibito davanti a tutti. Dopo l’esibizione di Simone, Maria de Filippi ha dato parola a Garrison: “Garrison sei capace di esprimere un giudizio? Ho paura” ha confessato prima che il giudice. Che poi è andato dritto al punto: “Ho un pensiero di lui molto chiaro. Noi abbiamo due cose in comune, l’altezza e sei brutto come me”.





Amici 23, Maria De Filippi riprende Garrison dopo le frasi su Simone

Parole che hanno fatto arrabbiare Maria che subito è esplosa:”Ma non dì caate, ma non è vero, lui è così carino. Ma come ti permetti? Simone, lascialo perdere. Sarai brutto tu, lui non è brutto come te”. E Garrison ha detto: “Come carisma spacchiamo, gli ho fatto un complimento. Preferisci essere bello o bravo?”. E poi ha aggiunto “Smettila Garrison”. Quest’ultimo si è così rivolto alla Celentano: “Lei è bella o brava?”.

Garrison, ex maestro della scuola di Amici, ha continuato il confronto scherzando poi sull’aspetto estetico della Celentano: “Guarda la Celentano, è bella o brava?”. “Lei è una bella donna” ha risposto Maria De Filippi prima che intervenisse Emanuel Lo: “Io mi dissocio completamente”. La questione l’ha chiusa la maestra Alessandra Celentano: “Bisogna essere belli e bravi”.

Garrison, chiamato per giudicare le esibizioni dei ballerini insieme a Irma De Paola, lo ha definito “brutto come me”: le sue parole hanno fatto intervenire la conduttrice, “Ma non dì caate, sarai brutto tu”. Dopo aver bacchettato la maestra Celentano, la padrona di casa nell’appuntamento di oggi ha ripreso Garrison: “Ora smettila”.