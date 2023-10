Sorpresa social da parte del volto di Canale 5, che ha confessato di essere gay presentando sul suo profilo Instagram ufficiale il fidanzato. Ma la notizia ancora più incredibile è che non si tratta affatto di una relazione nata da poco, bensì sei anni fa. Stavolta ha voluto fare gli auguri alla sua dolce metà in modo pubblico e ha offerto una carrellata di foto ai suoi fan, che inevitabilmente lo hanno riempito solo di auguri e complimenti.

Questo volto di Canale 5 ha scritto una bellissima dedica alla sua dolce metà. Non ha quindi fatto riferimento in maniera diretta al suo orientamento sessuale, dando per scontato che sia gay avendo al suo fianco un bellissimo fidanzato. Andiamo a vedere insieme chi è lui, anche se possiamo subito anticiparvi che prese parte ad Amici di Maria De Filippi, e chi è invece il suo partner, il cui nome è ormai stato rivelato.

Volto di Canale 5 conferma di essere gay e presenta il suo fidanzato

Il volto di Canale 5 che ha rivelato di essere gay e che ha fatto vedere a tutti il suo fidanzato, che ama da 6 anni, ha scritto: “Alla persona che è stata al mio fianco negli ultimi 6 anni. Alle avventure e alle esperienze di vita che abbiamo condiviso. Al miglior fotografo che abbia mai incontrato in vita mia, che cattura le anime con la sua macchina fotografica anziché con le persone. All’amico, all’amante, al fratello e all’anima che giorno per giorno rende la mia vita migliore“.

Lui è l’ex ballerino di Amici, Francesco Mariottini, che ha concluso così il suo post: “Buon compleanno alla mia persona speciale. Brindiamo ad altri mille anni percorrendo il cammino insieme”. Ha 37 anni e al suo fianco c’è il fotografo Chris Philippo. Il sito Gossip.it ha ricordato alcune dichiarazioni di Mariottini sulle sue passioni: “Adoro costruire con le mie mani, infatti uno dei momenti più belli dell’anno è il mese di giugno, durante il saggio delle scuole dove lavoro, mi piace inventare degli effetti speciali per lo spettacolo, scenografie e quant’altro”.

Mariottini ha partecipato ad Amici 7 nel 2007 ed era molto apprezzato da Alessandra Celentano. Era poi entrato nel corpo di ballo della trasmissione di Canale 5 e nel 2015 nella compagnia Tanzcompagnie e Balletto di Montecarlo.