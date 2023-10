Amici 23, l’allievo vuole andarsene. Anche nella nuova edizione del talent show di Canale 5 i momenti duri non mancano. Nei giorni scorsi era stato Holy Francisco a creare un polverone. L’allievo, rivolgendosi ad un suo compagno, aveva detto: “A Rudy Zerbi faccio un cu** così”. Ovviamente la cosa è venuta fuori ed è stato mostrato il video con l’infelice espressione. Francisco ha chiesto scusa, ma insomma, la figura è rimasta e non è stata bellissima.

Il rapporto tra allievi e insegnanti, comunque, è problematico anche in altre occasioni. Ad esempio è successo che Gaia sia scoppiata in lacrime a causa di Alessandra Celentano. La maestra ha chiesto all’allieva di mettere in risalto le sue forme attraverso abiti adatti e la giovane è crollata. C’è voluta Maria per riuscire a calmarla. Adesso, però, c’è un altro caso che riguarda un cantante che ha manifestato l’intenzione di andarsene perché non si trova a suo agio nella scuola.

Ezio vuole andarsene: i motivi del suo malessere

A voler andar via è Ezio, il cantautore di 20 anni nella squadra di Anna Pettinelli. Il giovane si è sfogato con Holden: alla base del suo malessere ci sono le parole che gli ha rivolto Rudy Zerbi: “Me ne voglio andare. Non è il posto per me… – le parole dell’allievo – non è il posto dove mi posso sentire me stesso…”. Poi spiega: “Ho fatto male a non rispondergli. Non hai personalità mi ha detto (Rudy, ndr)”. Il compagno gli fa: “Ma c’ha ragione?”. Ed Ezio ribatte: “No!”.

A quel punto Holden ha spiegato al compagno che non è il caso che se ne vada e che anzi dovrebbe dimostrare coi fatti che Rudy Zerbi si sbaglia. Ezio, però, sembra intenzionato a lasciare la scuola: “Non glielo dimostri così perché lui dice ‘per me non lo sei e basta’. Lo dimostro da fuori…”. In realtà dietro il malessere del giovane ci sarebbe anche altro come lui stesso ha spiegato agli altri allievi in un momento di confronto nella casetta.

“Secondo me in un contesto del genere – ha spiegato agli altri compagni Ezio – non c’è tanta sincerità e quindi c’è una parte di falsità in ognuno di noi”. Subito gli rispondono in tre. Lil Jolie dice “Io non sono d’accordo”, Matthew conferma “Neanch’io sono d’accordo” e poi Mida afferma: “C’è gente che è molto genuina in questo posto”. Ezio aggiunge poi che invece con Gaia si trova a suo agio, ma in generale il suo stato d’animo non è dei migliori. Anna Pettinelli ha messo il giovane di fronte ad un bivio: deve decidere se restare e accettare la situazione oppure andare via. L’allievo non ha ancora deciso, ma intanto sui social c’è chi vorrebbe Cricca al suo posto…

