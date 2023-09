Amici 23, la nuova edizione del talent è partita a razzo: già tanta carne al fuoco e la maestra Alessandra Celentano sotto i riflettori. Alessandra, più di ogni altro, ha fatto discutere in questi anni per i suoi atteggiamenti un po’ al limite. Atteggiamenti che sono tutt’altro che rimproveri e basta, quanto piuttosto leve che la maestra usa per fare uscire il carattere dei suoi allievi. Questa sua tecnica, però, non è sempre capita e celebri sono i suoi scontri, per esempio, con Raimondo Todaro.

>“Suo marito era molto famoso”. UeD, la scoperta boom sulla nuova dama Donatella, mamma di tre figli: chi era il compagno morto un anno fa (FOTO)

Todaro che il maestro anche di Gaia. Gaia che convince una parte del pubblico: “Finalmente qualcosa di diverso…. credo che debba solo avere spazio e tempo per esprimersi. Si percepisce da subito, grande professionalità e rispetto per quello che si fa’. Carinissima anche nella sua risposta alla maestra Celentano…si nota che la ragazza ha classe da vendere. Forza Gaia noi siamo con te”.





Amici 23, Alessandra Celentano assegna un compito a Gaia

Nella puntata di oggi però Gaia è finita in lacrime. Il motivo? La maestra Celentano ha infatti chiesto che la ballerina si esibisca in una coreografia particolare, per far emergere la sua personalità e la sua femminilità. La maestra ha anche espressamente chiesto che Gaia indossi abiti adatti, mettendo in mostra il suo corpo. Il pianto a dirotto è stato calmato da Maria De Filippi.

Maria ha rivelato una particolare sulla sua adolescenza: “È abbastanza normale avere delle difficoltà ad accettarsi, capito? Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto. Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni, ero la più bassa della classe ed ero disperata. Mia mamma mi diceva che avevo preso dalla nonna. Camminavo in punta di piedi”.

Gaia reagisce così al compito assegnato della maestra Celentano #Amici23 pic.twitter.com/zJjffE1yXY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 28, 2023

“Il mio collo del piede è perfetto perché camminavo in punta di piedi per essere più alta di 3 centimetri. L’estate dopo ho iniziato ad avere un seno enorme e fino all’anno prima andavo a mare senza il pezzo di sopra… Piano piano ci si accetta”. Per aiutare gli allievi di Amici, De Filippi è disposta anche a mettersi a nudo. ì