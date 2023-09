A Uomini e Donne c’è una nuova dama di nome Donatella De Giorgio e proprio nelle ultime ore si è scoperto che suo marito era molto famoso in Italia. La protagonista del Trono Over di Maria De Filippi sta iniziando una conoscenza molto importante con uno dei cavalieri presenti in studio, ma ha anche raccontato qualcosa sulla sua vita privata ed ecco che si è saputo questo dettaglio rilevante. Ha inoltre confidato di essere mamma di tre figli.

Dunque, nello studio di Uomini e Donne siede una dama che ha avuto un coniuge decisamente conosciuto. Donatella De Giorgio ha avuto un marito famoso, che si è distinto tra l’altro in un settore molto importante. Ma oggi purtroppo non è più in vita e lei ha deciso di provare l’esperienza al programma di Canale 5, affinché possa mettersi alle spalle il periodo più brutto e rilanciarsi nuovamente in qualche altra relazione amorosa.

Leggi anche: “Abbiamo deciso così”. Beatriz, si mette male a UeD: grosso colpo di scena in studio





Uomini e Donne, la dama Donatella De Giorgio aveva un marito famoso

Parlando della sua vita, nel corso della puntata di Uomini e Donne Donatella De Giorgio ha citato il marito famoso e ha anche fornito particolari sui suoi figli: “Ho Niccolò che ha 23 anni e vive con me, è quello più piccolo. Poi ne ho una di 40 e e una di 37, sono nonna di quattro nipoti e a Niccolò, giustamente vivendo con me, gliene parlo e gli racconto di lui”. La dama sta infatti uscendo con il cavaliere Silvio, ex spasimante di Gemma Galgani.

Poi la donna ha aggiunto: “Lo vedo molto propenso a questa cosa perché giustamente anche lui mi vede che sto bene e che sono contenta. Sono stata 43 anni con mio marito e sono stata benissimo. 43 anni sono tanti”. A proposito del coniuge, Isa & Chia ha rivelato che è Massimo Borracci, grande campione di nuoto e pallanuoto che è stato primatista nei 100 stile libero 55 anni fa. Aveva anche raggiunto la finale europea di Lipsia nel 1962 e a Utrecht 1966. Poi era stato allenatore della Rari Nantes Florentia fino al 1994.

Il 4 giugno dell’anno scorso Massimo Boracci è morto, dopo aver perso la sua battaglia contro una malattia. Con la Fiorentina Waterpolo femminile, nell’annata 2006-2007 era stato in grado di conquistare campionato, coppa dei campioni e pure supercoppa europea.