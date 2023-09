A poche settimane dall’inizio della nuova edizione, Uomini e Donne è ormai entrato nel vivo. Tanto i protagonisti del trono classico, quanto quelli del trono over hanno iniziato a conoscere i rispettivi corteggiatori. E a discutere, ovviamente. A questo proposito, le anticipazioni svelano che Barbara De Santi, tornata quest’anno nel parterre femminile, prenderà una drastica decisione. Ha infatti scoperto che Alessio, il giovane cavaliere con cui sta uscendo ha continuato a vedere anche un’altra dama.

Da qui la scelta di troncare la loro conoscenza sul nascere. Altra lite in studio ma tra Roberta Di Padua e Cristina, mentre Tina Cipollari continuerà a punzecchiare Gemma Galgani. Dopo il siparietto con il test di gravidanza, l’opinionista vuole vederci chiaro e tenterà di spingere Maurizio a mostrare le sue reali intenzioni con la dama storica e da sempre sua nemica, già molto presa da lui al punto da concedergli l’esclusiva.

UeD, Beatriz all’angolo: cosa è successo con Brando e Cristian

Ma andiamo al trono classico, dove la protagonista degli spoiler è Beatriz, l’orami soprannominata corteggiatrice contesa. Perché ha conquistato, almeno in prima battuta, sia Brando che Cristian. Quest’ultimo, in particolare, non ha preso bene questa “condivisione” e nella puntata di giovedì 28 settembre ci sarà un colpo di scena.

Ricordiamo che nella scorsa Cristian si era alzato dalla sedia ed era tornato sul trono tanto era infastidito dell’atteggiamento di Beatriz, che era uscita con l’altro e aveva parlato di lui. Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne svelano che Cristian deciderà di lasciarla a casa e di concentrarsi su Virginia, con cui si è trovato bene.

Ma il colpo di scena sarà un altro: anche Brando ha deciso di non uscire con la ragazza contesa. A quanto pare, alle lunghe il voler stare con il piede in due staffe ha stizzito anche il tronista biondo e anche lui ha deciso di concentrarsi su altre protagoniste del parterre. Che fine farà Beatriz? Deciderà di dire addio al programma, come molti sostengono e si augurano?