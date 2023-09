Manuela Carriero è l’unica tronista donna di Uomini e Donne per ora e, come i colleghi Cristian e Brando, sta iniziando a conoscere i primi corteggiatori che, lo ricordiamo, sono scesi dalle scale per un appuntamento al buio. Al momento sta ‘frequentando’ Carlo e Michele e quest’ultimo è già balzato agli onori del gossip perché bollato dal pubblico social come “finto”, “Solo in cerca di visibilità” e già “prediletto di Maria De Filippi”. La ex protagonista di Temptation Island ha specificato di cercare l’amore vero, non la visibilità e un atteggiamento di Michele l’ha subito indispettita.

Anzi, due. Intanto in puntata la conduttrice ha mandato in onda un filmato che mostra il ragazzo di Castellammare di Stabia dividere un caffè con una corteggiatrice durante un ballo. La tronista non ha digerito quella scena e dopo averlo manifestato in esterna a Carlo, ne ha parlato in puntata. “Per me è un gesto intimo, mi dà fastidio”, ha detto. E ancora: “Non critico il caffè condiviso, ma mi dà fastidio. Mi sono fatta delle paranoie e volevo vedere il video”.

UeD, Manuela Carriero contro Michele: “Non dovevi farlo”

“Non so fino a che punto puoi arrivare, mi piaci ma non so fino a che punto arrivi. Non ti conosco abbastanza, sono andata in ansia”. Michele, pur ribadendo che non c’era malizia in quel gesto, ha però assicurato che non lo farà più, anche se è rimasto molto deluso dal fatto che non ne abbia parlato con lui ma con il suo rivale.

Non solo il caffè condiviso. Manuela Carriero ha sbottato anche per una foto che il corteggiatore ha condiviso su Instagram prima della messa in onda della prima puntata di UeD (che trovate qua sotto). È un selfie che Michele ha scattato in camerino e anche questa volta si è giustificato.

“Non c’è niente di fanatico. Starò più attento, ma questa è una foto normalissima. Posso privarmi di foto così, ma non ti piace il mio carattere se dici così. Non puoi andare in giro a dire quello che non ti piace di me, devo saperlo prima io quello che non ti piace di me, non gli altri” ha commentato. “Sono d’accordo con Manuela, condividerla prima della puntata è curioso, i camerini sono riconoscibili”, il commento di Gianni Sperti, che invece è d’accordo con la tronista.